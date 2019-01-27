امغيب: استقالة المشري حماقة واستخفاف بعقول الليبيين

سلط عضو مجلس النواب سعيد امغيب الضوء على استقالة عضو حزب العدالة والبناء ورئيس مجلس الدولة خالد المشري من جماعة الاخوان.

وقال امغيب في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “خالد المشري يستقيل من تنظيم الإخوان المسلمين الخبر يبدو مضحك مبكي في آن واحد”.

واعتبر امغيب الاستقالة “حماقة أخرى من حماقات التنظيم المفلس واستخفاف جديد بعقول الليبيين” مضيفا “على كل حال: يا خالد المشري هذه الاستقالة المزعومة أو هذا المشهد الباهت من مسرحيتكم الهزيلة قد يرفع عنك بعض اللوم أو الحرج امام البشر الذين لا يطلعون على خائنة الأعين وما تخفي الصدور” ولكن “امام السميع البصير جل في علاه ماذا ستقول ؟” مردفا “من سيطهرك من دماء الأبرياء الذين استحل تنظيم الإخوان سفكها وأعراض محصنات اباح تنظيمك هتكها، وكيف ستنجو من دعوات الأرامل والأبرياء والضعفاء والمساكين”.

وأعلن المشري، مساء السبت، انسحابه من جماعة الإخوان المسلمينقائلافي بيان متلفز، “إنه انطلاقا من المقتضيات الوطنية الفكرية والسياسية، فإنني أعلن استقالتي وانسحابي من جماعة الاخوان المسلمين مع استمراري في العمل السياسي والحزبي والاحتفاظ بكل الود والاحترام لكل أعضاء الجماعة، على أمل أن تجد المراجعات طريقها إلى التنفيذ لما أرى أنها تنطوي عليه من مصالح عليا لهذا البلد”، داعيا جميع أبناء الشعب الليبي، إلى العمل مع كافة أبناء المجتمع الليبي بعيدا عن أي شعارات أو أسماء قد تستخدم لضرب وحدة وتماسك المجتمع الليبي، والاندماج في العمل الوطني.

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