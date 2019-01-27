صحيفة العنوان : عقيلة صالح اشترى طائرة خاصة بـ 20 مليون دينار

أخبار ليبيا 24

أكدت مصادر خاصة لصحيفة العنوان القربة من قيادة الجيش أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اشترى طائرة خاصة بقيمة 20 مليون دينار، وسيتم تشغيلها من قبل شركة (آير ليبيا) للطيران.

وأضافت المصادر أن القيمة تم تحويلها من مجلس النواب وتحت غطاء قانوني لشركة (آير ليبيا) للطيران والتي ستقوم بحسب الاتفاق على توفير الطاقم الفني لها.

وأوضحت المصادر أيضًا أنه تم الاتفاق على أن تأخذ الشركة 10 % من قيمة الدخل للطائرة في حالة الإيجار أو خروجها في مهمة إلى الشركات النفطية أو رجال الأعمال.

وكشف صاحب الطائرة في تصريح للعنوان، أن الطائرة تحوي 12 مقعدًا وغرفة نوم، لافتًا إلى أن الطائرة سوف تصل من مالطا خلال 15 يوم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24