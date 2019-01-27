 بعد إعلان استقالته من الجماعة.. صور لإيقاف المشري في تركيا بسبب طليقته التركية 

واستقالة “المشري” قد تعكس الخلاف، حول أي نماذج يجب أن تطبق تماشياً مع المرحلة التي تشهد انحسار الجماعة وتقلص نفوذها ودائرة تحركاتها.

وفي ذات الشأن، أكدت مصادر إعلامية أن مجلس النواب، يعد لمشروع قانون في جدول أعمال الجلسة القادمة، ويصنّف جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا تنظيم إرهابي محظور.

واستقالة “المشري” قد تعكس الخلاف، حول أي نماذج يجب أن تطبق تماشياً مع المرحلة التي تشهد انحسار الجماعة وتقلص نفوذها ودائرة تحركاتها.

وفي ذات الشأن، أكدت مصادر إعلامية أن مجلس النواب، يعد لمشروع قانون في جدول أعمال الجلسة القادمة، ويصنّف جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا تنظيم إرهابي محظور.

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