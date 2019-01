المتوسط:

أعلن مساعد الملحق الصحي بالسفارة الليبية لدى الأردن عادل العقيبي، أن الملحقية الصحية بالسفارة تسلمت ملف مرضى الأورام الليبيين في الأردن بعد أن كان تابعا لسفارة ليبيا في العراق.

وأضاف العقيبي في تصريحات إعلامية أن الملحقية الصحية تعمل الآن على تسوية إجراءات ملف مرضى الأورام والمستحقات والديون المترتبة عليه لدى المستشفيات، وإعداد تقارير شاملة بالخصوص.

