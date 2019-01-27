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وصول شحنة من المادة الخام لجوازات السفر إلى طرابلس

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / ليبيا الخبر
ليبيا الخبر
مصدر الخبر / ليبيا الخبر

27 يناير,2019

27 يناير,2019

27 يناير,2019

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، استلام مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، اليوم الأحد، شحنة من المواد الخام لجوازات السفر المقروء آليا. 

وأوضحت وزارة الداخلية في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذه الخطوة تأتي للرفع من معاناة المواطنين الذين لم يحصلوا على جوازات السفر الخاصة بهم، خلال الفترات السابقة.

وأكدت داخلية الوفاق أن هذه الشحنة، هي دفعة  أولى ضمن شحنات أخرى سوف تصل تباعا، للمساهمة في إنهاء مشكلة جوازات السفر وصعوبة الحصول عليها.

من جهتها بينت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، أن كافة فروع ومكاتب المصلحة، ستفعل خلال الفترة القريبة القادمة، وستفتح أمام المواطنين للحصول على جوازات السفر، وتسهيلها لمن لم يتحصل عليها بعد.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قد أصدر قرارا يقضي بتخصيص 12 مليون وثمانمائة ألف يورو لمصلحة الجوازات والجنسية، وشؤون الأجانب لصالح شركة الدولة النمساوية للطباعة، مقابل توريد خام الجوازات.

وبحسب قرار المجلس الرئاسي تخصم القيمة من احتياطي مستلزمات تجهيز وتشغيل الجهات العامة، الوارد بالبند الحادي عشر من الجدول رقم 2، بالمادة الثالثة من القرار 378 لسنة 2017.

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  • الادارة الليبية الأمنية في بلدية طرابلس تنفي ذلك وتعرض ان التدخلات من جماعات الاخوان وجماعات من بلديات وجاليات من دول عربية اخرى تحتاج الضبط الأمني داخل طرابلس تحاول المساس بالامن الوقائي والقضاءي للمدينة ، فيجب عدم تصديق ما ينشر في صفحات الفيس بوك ، لانه. بتم استخدامه حتى داخل السجون قبل قضاء الأحكام .

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