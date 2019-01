المتوسط:

أعلن نائب رئيس الاستشاري مجلس الدولة ناجي مختار ترحيبها بالعملية العسكرية التي أطلقها الجيش في الجنوب.

وأوضح مختار، خلال تصريحات صحفية، ” هناك خلاف نشب بينه وبين رئيس مجلس الاستشاري للدولة خالد المشري حول هذه العملية”.

وأضاف مختار، ” أن “المشري” رافض للعملية العسكرية في الجنوب حيث وصف العملية بغير الشرعية”.

