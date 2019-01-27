قبائل ترهونة تصدر بياناً جديداً بشأن الأمن في جنوب طرابلس “شاهد”

اصدر أعيان من قبائل ترهونة بياناً جديداً بشأن الأمن جنوب العاصمة طرابلس، ووجهوا فيه دعودة لحكومة الوفاق والحكومة المؤقتة ومجلسي النواب والدولة والأجهزة الأمنية لتحمل مسؤولياتهم في الحفاظ على الأمن والسلم في منطقة جنوب طرابلس وترهونة.

وأكدت قبائل ترهونة في بيانها المصور من منطقة سيدي الصيد، أنها دفعت في اتجاه حقن الدم الليبي ولن تفرط في السلم المجتمعي، وثمنت الجهود التي بذلت لوقف إطلاق النار بالمنطقة خلال الأيام الماضية.

وأوضحت قبائل ترهونة بحسب البيان أنها من أهم مكونات المجتمع الليبي ولا يمكن اختزالها في شخص أو مجموعة، مشيرة إلى أنها تقف صفا واحدا لتعزيز مسيرة العطاء والتنمية, في إشارة للواء السابع وآمره محسن الكاني.

يذكر ان الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس شهدت اشتباكات عنيفة بين قوات “قوة حماية طرابلس” وقوات تابعة لـ”اللواء السابع” وخلفت عشرات القتلى والجرحى وتوقفت بعد نجاح تدخل مجلس أعيان ورفلة للتهدئة وعقد اتفاق لايقاف اطلاق النار.

وفيما يلي البيان الكامل بالفيديو :

بيان قبائل مدينة ترهونة بمنطقة سيدي الصيد حول الاحداث الاخيرة Posted by ‎المجلس البلدي ترهونة‎ on Sunday, January 27, 2019

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