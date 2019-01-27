“الصحة” تطالب المواطنين بوقف استخدام دواءين

طالبت إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية التابعة لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، بوقف استخدام صنفين من الدواء تنتجهما شركة “جلفار”.

وقالت الإدارة وفق ما نشرت وزارة الصحة بصفحتها في “فيسبوك”، إن طلب وقف استخدام الدواءين يأتي بعد ورود تحذيرات من وزارة الصحة الإماراتية تقضي بسحب الصنفين من الأسواق العالمية .

وبحسب التعميم الأول الصادر عن مدير إدارة الصيدلة خالد مهرج، فإن وزارة الصحة الإماراتية طالبت بسحب عقار الأسبرين (Aspirin enteric coated tablet 81 mg) لعدم تطابقه مع ضوابط مجلس التعاون الخليجي الخاصة بثباتية المستحضر .

وحمل تعميم الصيدلة الثاني تحذيرا من وزارة الصحة الإماراتية بوجود تلوث في صنف دواء مضمضة نوع (Zordyl peppermint mouth wash)؛ وصدور قرار من هيئة الغذاء والدواء السعودية بسحبه من الأسواق العالمية.

ونصحت وزارة الصحة جميع مستخدمي الصنفين بالتوقف عن استخدامهما ومراجعة الطبيب لوصف دواء بديل.

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