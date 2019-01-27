صحيفة تكشف تفاصيل شراء عقيلة صالح لـ”طائرة خاصة”

كشفت صحيفة محلية وفقا لمصادرها الخاصة عن شراء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح طائرة خاصة, مشيرة إلى أن قيمتها تبلغ ٢٠ مليون دينار، والتي سيتم تشغيلها من قبل شركة (آير ليبيا) للطيران وفقاً للصحيفة.

وأضافت مصادر في تصريحات بثثها “صحيفة العنوان” أن القيمة تم تحويلها من حساب مجلس النواب وتحت غطاء قانوني لشركة (آير ليبيا) للطيران والتي ستقوم بحسب الاتفاق على توفير الطاقم الفني لها.

وبحسب المصادر فقد جرى الاتفاق على أن تأخذ الشركة ١٠ % من قيمة الدخل للطائرة في حالة الإيجار أو خروجها في مهمة إلى الشركات النفطية أو رجال الأعمال.

وقالت الصحيفة أن مالك الطائرة صرح بأن الطائرة تحوي ١٢ مقعدًا وغرفة نوم، لافتا إلى أن الطائرة سوف تصل من مالطا خلال 15 يوم, فيما لم توضح الصحيفة ما اذا كانت الطائرة تعود ملكيتها لعقيلة صالح أم أنها ستكون لحساب مجلس النواب.

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