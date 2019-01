اجتمع رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” مع رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس لمناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد

كما تضمن الاجتماع تعيين آمر للمنطقة العسكرية في الجنوب، بالإضافة إلى تعزيز التواصل مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطن ودول الجوار لدعم المناطق العسكرية في جميع أنحاء ليبيا

