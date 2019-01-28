غرفة عمليات الكرامة تعلن رسميا مقتل قيادي بارز بتنظيم القاعدة

سبها-العنوان

أعلنت غرفة عمليات الكرامة مقتل الإرهابي القيادي في تنظيم القاعدة المتطرف، عادل أحمد العبدلي المكنى “أبو الزبير الليبي” أثناء مداهمة وكر للإرهابيين في حي حجارة بمدينة سبها.

ووصفت الغرفة، في إعلان للناطق العسكري للقيادة العامة، العميد أحمد المسماري، “أبو الزبير” بأنه من العناصر الإرهابية الخطيرة جدا.

وأوضحت، أن “أبو الزبير” سبق وأن انضم للتنظيم في سوريا وتم ترحيله إلى ليبيا سنة2004 وسجن في سجن أبو سليم وبعد 2011 أصبح من العناصر النشطة وخاصة في التجنيد وتنقل الإرهابيين بين سوريا وليبيا.

وأفادت، أن علاقته تمتد إلى جبهة النصرة بسوريا ويرتبط بالإرهابي عبدالمنعم الحسناوي “أبوطلحة” الذي قتل في عملية نوعية للقوات المسلحة الأسبوع الماضي.

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