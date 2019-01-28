“الكهرباء” تدعو المواطنين لترشيد استهلاك الطاقة

جددت الشركة العامة للكهرباء مناشدتها للمواطنين بالمساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وعدم الإسراف المفرط في استهلاكها.

وأرجعت الشركة في بيان صحفي صدر عن دائرة الإعلام فيها مناشدتها هذه لزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية خلال فترة الذروة الشتوية بسبب انخفاض درجات الحرارة.

ودعت الشركة المواطنين إلى إطفاء المصابيح والكاشفات المضاءة في أوقات النهار لأن تشغيلها يُمثل نوعا من الإسراف والتبذير الذي لا مبرر له، معربة عن أملها في تعاون الجميع لتحقيق هدف ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في مختلف المدن والمناطق.

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