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“الكهرباء” تدعو المواطنين لترشيد استهلاك الطاقة

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جددت الشركة العامة للكهرباء مناشدتها للمواطنين بالمساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وعدم الإسراف المفرط في استهلاكها.

وأرجعت الشركة في بيان صحفي صدر عن دائرة الإعلام فيها مناشدتها هذه لزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية خلال فترة الذروة الشتوية بسبب انخفاض درجات الحرارة.

ودعت الشركة المواطنين إلى إطفاء المصابيح والكاشفات المضاءة في أوقات النهار لأن تشغيلها يُمثل نوعا من الإسراف والتبذير الذي لا مبرر له، معربة عن أملها في تعاون الجميع لتحقيق هدف ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في مختلف المدن والمناطق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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