النايض: القبائل قادرة على إنجاح المصالحة.. والرئاسي انتهى باستقالة عدد من أعضائه

كشف رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة عارف النايض عن وجود تحرك كبير يقوم به المجلس الاجتماعي لقبيلة ورفلة في مدينة بني وليد لتنظيم أكبر ملتقى للقبائل والمدن الليبية في تاريخ البلاد، عبر حشد أكبر عدد ممكن من المكونات الاجتماعية من مختلف المدن الليبية، وذلك بعد نجاح المجلس الاجتماعي في إنجاز مصالحة بين طرابلس وترهونة، ما يؤهل مدينة بني وليد لقيادة عملية مصالحة وطنية حقيقية تنهي حالة الصراع والاحتقان في البلاد حسب النايض.

من جهة أخرى قال النايض في تصريح لصحيفة العرب إن المجلس الرئاسي انتهى باستقالة عدد من أعضائه ، فضلا عن البيان الثلاثي لنوابه الذي يؤكد عدم اعترافهم بأي قرارات منفردة لرئيس المجلس فائز السراج.

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