التكبالي عن إستقالة المشري : مخطط إخواني لعرقة تحرير البلاد من الإرهاب

ليبيا – وضع عضو مجلس النواب علي التكبالي اليوم الإثنين إستقالة رئيس مجلس الدولة خالد المشري ضمن سياق مخطط الإخوان لعرقلة تقدم الجيش وتحريره أراضي البلاد من قبضة التنظيمات الإرهابية.

التكبالي قال في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” إن تاريخ جماعة الإخوان من المراوغات والأكاذيب لا يدفع للقبول بأن استقالة المشري نهائية أو حقيقية.

يشار إلى أن عضو مجلس النواب علي التكبالي قد وقع على طلب موجه لرئاسة البرلمان رفقة 20 نائب آخرين بإدراج جماعة الاخوان المسلمين ضمن قوائم الجماعات الارهابية المحظورة ، معتبرين بأن هذه الجماعة ساهمت في إنتشار الارهاب والتطرف في ليبيا.

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