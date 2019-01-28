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“كارثة بيئية” تهدّد كورنيش طرابلس

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حذر رئيس هيئة الرقابة الإدارية نصر علي حسن من وقوع “كارثة بيئية” تهدّد منطقة الكورنيش بالعاصمة طرابلس عند الطريق الممتدة من ميناء طرابلس حتى ميناء الشعاب البحري، جراء تسرب مياه البحر تحت المنطقة.

ووفق ما ذكر مكتب الشؤون الإعلامية بهيئة الرقابة الإدارية في بيان، فإن تـقريرا فنيا مصورا أعدته شركة الإنشاءات البحرية التابعة لوزارة المواصلات، بيّن حجم الكارثة التي ستلحق بالمنطقة القريبة من الكورنيش في حال استمرار تغلغل مياه البحر تحتها وعدم التدخل العاجل .

وطالب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالتدخل لحل هذه المشكلة وضرورة إيلائها أهمية بالغة من كافة الجهات ذات العلاقة، وأن تتحمل المسؤولية لدراسة هذه المشكلة ووضع الحلول لها في القريب العاجل.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • ( ولا تطع مل خلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم )
    كل ما تفعلونه صد عن السبيل وهي افعال المضاربات محاولة اخضاع العاصمة لرغبات من بلديات اخرى وإقفال المحلات عن البيع والشراء ومحاولة بث الرعب في نفوس المواطنين لدون سبب وجيه هو فلط تخسرون الناس عاى ما اتاهم الله من فضله ، بحجة الاقتصاد والمصالح الشخصية ، لا بوجد شيء يسمح لأي احد مننا يسمون نفسهم نواب عن الشعب بقطع أرزاق الناس بدون اي سبب فقط لسرقة أموالهم ومحاورة توجيههم للوفوف أمام المصارف والبنوك ، حتى المدارس والأطفال اصابهم المرض من هذه القرارات الغير منطقية.

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