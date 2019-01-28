“كارثة بيئية” تهدّد كورنيش طرابلس

حذر رئيس هيئة الرقابة الإدارية نصر علي حسن من وقوع “كارثة بيئية” تهدّد منطقة الكورنيش بالعاصمة طرابلس عند الطريق الممتدة من ميناء طرابلس حتى ميناء الشعاب البحري، جراء تسرب مياه البحر تحت المنطقة.

ووفق ما ذكر مكتب الشؤون الإعلامية بهيئة الرقابة الإدارية في بيان، فإن تـقريرا فنيا مصورا أعدته شركة الإنشاءات البحرية التابعة لوزارة المواصلات، بيّن حجم الكارثة التي ستلحق بالمنطقة القريبة من الكورنيش في حال استمرار تغلغل مياه البحر تحتها وعدم التدخل العاجل .

وطالب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالتدخل لحل هذه المشكلة وضرورة إيلائها أهمية بالغة من كافة الجهات ذات العلاقة، وأن تتحمل المسؤولية لدراسة هذه المشكلة ووضع الحلول لها في القريب العاجل.

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