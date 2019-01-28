طرابلس مُهددة بنقص حاد في إمدادات المياه

لا تزال الاعتداءات المتكررة على شبكة منظومة النهر الصناعي مستمرة من قبل بعض المواطنين الذين يلجؤون إلى طرق غير قانونية للحصول على المياه من خلال توصيلات متعددة.

وتتسب هذه التوصيلات في إضعاف الشبكة المغذية لخزان طريق المطار بطرابلس في ظل عدم متابعة من الجهات الرقابية والضبطية، ما يهدد بنقص حاد في إمدادات المياه في العاصمة.

وكثيرا ما يتم العبث بشبكة منظومة النهر الصناعي كان آخره الاعتداء على خط منظومة القرضابية السدادة، وتخريب وسرقة 120 صماما لتفريغ الهواء، ونتج عن ذلك هدر كميات كبيرة من المياه، إضافة إلى انجرافات خطيرة بخط الأنابيب في الوشكة سرت والوشكة السدادة، ما ينذر بحدوث انقطاع المياه عن المنطقة الوسطى.

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