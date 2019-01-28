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طرابلس مُهددة بنقص حاد في إمدادات المياه

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لا تزال الاعتداءات المتكررة على شبكة منظومة النهر الصناعي مستمرة من قبل بعض المواطنين الذين يلجؤون إلى طرق غير قانونية للحصول على المياه من خلال توصيلات متعددة.

وتتسب هذه التوصيلات في إضعاف الشبكة المغذية لخزان طريق المطار بطرابلس في ظل عدم متابعة من الجهات الرقابية والضبطية، ما يهدد بنقص حاد في إمدادات المياه في العاصمة.

وكثيرا ما يتم العبث بشبكة منظومة النهر الصناعي كان آخره الاعتداء على خط منظومة القرضابية السدادة، وتخريب وسرقة 120 صماما لتفريغ الهواء، ونتج عن ذلك هدر كميات كبيرة من المياه، إضافة إلى انجرافات خطيرة بخط الأنابيب في الوشكة سرت والوشكة السدادة، ما ينذر بحدوث انقطاع المياه عن المنطقة الوسطى.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • الدفاع عن الوطن مسؤلية جميع الليبيين ؟ ماذا أعددتم لمثل هذا اليوم ؟ أين الأموال التي تصرفونها على كل من هب ودب . اليوم صح الصحيح ؟

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