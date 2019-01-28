اخبار ليبيا الان

قبائل ترهونة تُثمّن جهود حقن الدماء

تم النشر منذُ 4 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ثمن ممثلون عن قبائل ترهونة في سوق الجمعة في بيان لهم ما وصفوها بالجهود المبذولة لحقن الدماء، وعلى رأس ذلك المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، وذلك في حل النزاع المسلح الذي جرى جنوب طرابلس الفترة الماضية.

وأكد البيان على أن قبائل ترهونة أكبر من أن تختزل في تبعيتها لمسميات سياسية أو تيارات جهوية تستغل الدين حسب تعبيره.

وأشار بيان المجتمعين إلى أن المنطقة كانت تعيش حالة من السلم والأمن دفعت مسيرة التنمية، ولا يجب التفريط في ذلك تحت أي ذرائع، كما دعا ممثلو القبائل الأجسام السياسية في البلاد إلى تحمل مسؤولياتها ودعم المنطقة للحفاظ على استقرارها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • أعيان ومشايخ المنطقة حي عمرو ابن العاص . واللجنة الأمنية للشريعة بالمعسكر الأمني معيتيفة تقوم بحماية السجلات المدنية من السرقة والتلاعب من تدخل اليهود في المنطقة ويحتاجون الدعم العسكري والسيارات المصفحة للقبض على مخربي المساجد والعقارات الخاصة بالمواطنين الليبيين . اتبع الرابط للتوضيح ……

    youtube.com/watch?v=oIOZFJwKgy0

    رد

  • حماية المساجد وتطهيرها من الزنادقة اصحاب النظارات بدعم اللجنة الأمنية القضائية وانصار الشريعة والقبض على مخربين للمساجد يحملون اجهزة داخل المسجد بعد الاعتراف وشهادة احد شهود العيان من سكان المنطقة .

    رد