قبائل ترهونة تُثمّن جهود حقن الدماء

ثمن ممثلون عن قبائل ترهونة في سوق الجمعة في بيان لهم ما وصفوها بالجهود المبذولة لحقن الدماء، وعلى رأس ذلك المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، وذلك في حل النزاع المسلح الذي جرى جنوب طرابلس الفترة الماضية.

وأكد البيان على أن قبائل ترهونة أكبر من أن تختزل في تبعيتها لمسميات سياسية أو تيارات جهوية تستغل الدين حسب تعبيره.

وأشار بيان المجتمعين إلى أن المنطقة كانت تعيش حالة من السلم والأمن دفعت مسيرة التنمية، ولا يجب التفريط في ذلك تحت أي ذرائع، كما دعا ممثلو القبائل الأجسام السياسية في البلاد إلى تحمل مسؤولياتها ودعم المنطقة للحفاظ على استقرارها.

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