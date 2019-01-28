الحرس البلدي “براك” يجري جولة تفتيشية على مطاعم في نطاق البلدية

براك الشاطئ-العنوان

قام أفراد الحرس البلدي براك الشاطئ بجولة تفتيشية على المطاعم الواقعة ضمن نطاق بلدية براك في إطار أعمال المتابعة والرقابة على الأغذية والتقيد بالقوانين والتشريعات المعمول بها.

وتم خلال الحملة مصادرة كميات من الدجاج الذي وقع في دائرة الاشتباه من مظهره ورائحته وتمت إحالته إلى المختصين في قسم علوم وتقنية الأغذية.

وذكر رئيس قسم علوم الأغذية بكلية العلوم التقنية الدكتور فتحي البركولي أن سوء التداول والتخزين وتهاون الباعة من الأسباب التي تسرع في فساد الدجاج.

وأضاف البركولي أن هذا النوع من الأغذية يتطلب الالتزام بالتبريد تحت درجة الصفر وعدم تركه مكشوفاً ومعرضاً للتلوث كم يجب التأكيد على الشروط الصحية في المطاعم وقبل ذلك النظافة الشخصية للعاملين.

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