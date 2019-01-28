اخبار ليبيا الان

الحرس البلدي “براك” يجري جولة تفتيشية على مطاعم في نطاق البلدية

تم النشر منذُ 3 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

براك الشاطئ-العنوان

قام أفراد الحرس البلدي براك الشاطئ بجولة تفتيشية على المطاعم الواقعة ضمن نطاق بلدية براك في إطار أعمال المتابعة والرقابة على الأغذية والتقيد بالقوانين والتشريعات المعمول بها.

وتم خلال الحملة مصادرة كميات من الدجاج الذي وقع في دائرة الاشتباه من مظهره ورائحته وتمت إحالته إلى المختصين في قسم علوم وتقنية الأغذية.

وذكر رئيس قسم علوم الأغذية بكلية العلوم التقنية الدكتور فتحي البركولي أن سوء التداول والتخزين وتهاون الباعة من الأسباب التي تسرع في فساد الدجاج.

وأضاف البركولي أن هذا النوع من الأغذية يتطلب الالتزام بالتبريد تحت درجة الصفر وعدم تركه مكشوفاً ومعرضاً للتلوث كم يجب التأكيد على الشروط الصحية في المطاعم وقبل ذلك النظافة الشخصية للعاملين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • البض على يهودي من يفرن هو وزوجته واطفاله يقومون برمي القمامة من مخلفات المطاعم والمحلات امام المساجد ، وإحالتهم للامن القضائي للتنفيذ ، ومصادرة بيته وأملاكه وإحالتهم للجنة الأمنية. للشءون الاجتماعية للبلدية.

    youtube.com/watch?v=oIOZFJwKgy0

    رد