رئيس هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس يحذر من كارثة بيئية

حذّر رئيس هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس، نصر علي حسن، من حدوث كارثة بيئية، تهدّد منطقة الكورنيش في العاصمة الليبية طرابلس.

وأوضح حسن في تصريح لمكتب الشؤون الإعلامية التابع لهيئة الرقابة الإدارية، أن الكارثة البيئية تتمثل في تسرب مياه البحر تحت الطريق الممتدة من ميناء طرابلس، حتى ميناء الشعاب البحري.

وقال رئيس الرقابة الإدارية، إن تحذيره من وقوع الكارثة البيئية، جاء بناء على التقرير الفني المصور، الذي أعدته شركة الإنشاءات البحرية التابعة لوزارة المواصلات.

ونوه حسن إلى أن التقرير يظهر حجم الكارثة، التي ستحل بالمنطقة القريبة من الكورنيش، في حال استمر تسرب مياه البحر تحتها، دون تدخل عاجل من قبل الجهات ذات الاختصاص.

وشدد رئيس الرقابة الإدارية على ضرورة إيلاء هذا الموضوع بالغ الأهمية من الجهات ذات العلاقة، داعيا إلى تحملها المسؤولية لدراسة هذه المشكلة، ووضع الحلول لها في أقرب وقت ممكن.

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