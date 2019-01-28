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رئيس هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس يحذر من كارثة بيئية

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا الخبر
ليبيا الخبر
مصدر الخبر / ليبيا الخبر

28 يناير,2019

28 يناير,2019

27 يناير,2019

حذّر رئيس هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس، نصر علي حسن، من حدوث كارثة بيئية، تهدّد منطقة الكورنيش في العاصمة الليبية طرابلس.

 

وأوضح حسن في تصريح لمكتب الشؤون الإعلامية التابع لهيئة الرقابة الإدارية، أن الكارثة البيئية تتمثل في تسرب مياه البحر تحت الطريق الممتدة من ميناء طرابلس، حتى ميناء الشعاب البحري.

 

وقال رئيس الرقابة الإدارية، إن تحذيره من وقوع الكارثة البيئية، جاء بناء على التقرير الفني المصور، الذي أعدته شركة الإنشاءات البحرية التابعة لوزارة المواصلات.

 

ونوه حسن إلى أن التقرير يظهر حجم الكارثة، التي ستحل بالمنطقة القريبة من الكورنيش، في حال استمر تسرب مياه البحر تحتها، دون تدخل عاجل من قبل الجهات ذات الاختصاص.

 

وشدد رئيس الرقابة الإدارية على ضرورة إيلاء هذا الموضوع بالغ الأهمية من الجهات ذات العلاقة، داعيا إلى تحملها المسؤولية لدراسة هذه المشكلة، ووضع الحلول لها في أقرب وقت ممكن.

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تعليقات

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    وارسال فرق النظافة العامة لتعقيم وتطهير محلات منطقة سوق الحوت بشارع الرشيد لمدة أسبوع وارجاع المحلات لاصحابها بالطريقة الاعتيادية خوفا من انتشار فيروس الليشمانيا ، وفرض السعادة الصحبة للعاملين في هذه المحلات لتسيير الأمور بشكل طبيعي وصحي .

    رد

  • اتخاذ الإجراءات اللازمة بقفل المطاعم اللبنانية والمخابز المخالفة في منطقة حي الأندلس بطرابلس بعد الاجتماع مع عضو الهيئة العامة الصحة يوم أمس بعد العصر ، وارسال سيارات الحرس البلدي وتسليم عقود المحلات الرفابة الإدارية وذلك لضلوعهم في مخالفات قانونية ، في طرابلس الغرب .
    وارسال فرق النظافة العامة لتعقيم وتطهير محلات منطقة سوق الحوت بشارع الرشيد لمدة أسبوع وارجاع المحلات لاصحابها بالطريقة الاعتيادية خوفا من انتشار فيروس الليشمانيا ، وفرض الشهادة الصحبة للعاملين بعد التحليل وتعليقها في هذه المحلات لتسيير الأمور بشكل طبيعي وصحي .
    رد

    رد