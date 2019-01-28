حجز 21 كلغ من الذهب داخل سيارة ليبية بمعبر رأس جدير

تمكّنت مصالح الحراسة والتفتيشات الديوانية التونسية بنقطة التفتيش بالقيطون بمعبر راس جدير, جنوب البلاد, والحدودي مع ليبيا, من الكشف عن كمية كبيرة من سبائك الذهب قدّرت قيمتها بأكثر من 21 كلغ كانت مخفيّة بإحكام داخل هيكل سيارة ذات ترقيم منجمي ليبي. ووفق ما تناقلته وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر جمركية, اليوم الإثنين 28 جانفي 2019, تمّ الإشتباه في سائق السيارة الذي ظهرت عليه علامات الإرتباك عند الوصول إلى نقطة التفتيش الجمركية.

وأضافت الجهة ذاتها أنه بإخضاع السيارة المذكورة للتفتيش اليدوي تمّ حجز كمية الذهب و إيقاف السائق و تحرير محضر في الغرض. وفي سياق متصل, شهد معبر راس جدير الحدودي بين تونس وليبيا, اليوم الإثنين, ازدحاما كبيرا في حركة العبور من الجانبين بلغت حدّ 6 ساعات تقريبا بسبب عطل في المنظومة المرورية من الجانب الليبي تم تجاوزه لاحقا.

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