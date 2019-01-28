تحذيرات بمنع استخدام حليب أطفال ملوث

طالبت وزارة الصحة بحكومة الوفاق بمنع استخدام حليب أطفال نوع Modilac ملوث بميكروب السالمونيلا بونا Salmonella Poona ؛ تم تصدير شحنة منه عن طريق إحدى الشركات الخاصة. وبين المكتب الإعلامي بالوزارة؛ أن مدير إدارة التفتيش والمتابعة “عمر الطوير” حذر في تعميمه الصادر اليوم مساء الاثنين المخالفين من تعرضهم للمساءلة القانونية في حال مخالفتهم للتعليمات.

وبحسب التعميم الذي أشير فيه إلى كتاب رئيس اللجنة العليا لسلامة الأغذية بشأن التبليغ عن الحليب الملوث؛ فإن الشحنة لم يتم استيرادها عن طريق وزارة الصحة. يشار إلى أن التعميم الصادر عن إدارة التفتيش موجه إلى كلٍ من المدراء العامون ورؤساء اللجان التسييرية بالمستشفيات والمراكز التخصصية ومديري الخدمات الصحية بالمناطق والأجهزة والجهات التابعة لوزارة الصحة؛ إلى جانب مديري مكاتب التفتيش والمتابعة والصيدليات والمستشفيات والمصحات الخاصة.

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