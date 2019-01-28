اخبار ليبيا الان

تحذيرات بمنع استخدام حليب أطفال ملوث

تم النشر منذُ 2 ساعتين
تعليق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

طالبت وزارة الصحة بحكومة الوفاق بمنع استخدام حليب أطفال نوع Modilac ملوث بميكروب السالمونيلا بونا Salmonella Poona ؛ تم تصدير شحنة منه عن طريق إحدى الشركات الخاصة. وبين المكتب الإعلامي بالوزارة؛ أن مدير إدارة التفتيش والمتابعة “عمر الطوير” حذر في تعميمه الصادر اليوم مساء الاثنين المخالفين من تعرضهم للمساءلة القانونية في حال مخالفتهم للتعليمات.

وبحسب التعميم الذي أشير فيه إلى كتاب رئيس اللجنة العليا لسلامة الأغذية بشأن التبليغ عن الحليب الملوث؛ فإن الشحنة لم يتم استيرادها عن طريق وزارة الصحة. يشار إلى أن التعميم الصادر عن إدارة التفتيش موجه إلى كلٍ من المدراء العامون ورؤساء اللجان التسييرية بالمستشفيات والمراكز التخصصية ومديري الخدمات الصحية بالمناطق والأجهزة والجهات التابعة لوزارة الصحة؛ إلى جانب مديري مكاتب التفتيش والمتابعة والصيدليات والمستشفيات والمصحات الخاصة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • البلدية الأمنية الليبية ، قفل المطاعم اللبنانية والمخابز في طرابلس حي الأندلس ، وتحويل العقود والمحلات للإدارة العامة الرفابة الإدارية بالبلديات بعد الاجتماع بوم أمس بعد العصر مع الهيئة العامة للصحة ، وذلك لارتكاب المخالفات الصحية وانتشار سرب الشيشة والممنوعات داخل هذه المطاعم ، وسيتم التسليم بالكامل للبلدية بعد وصول السيارات المصفحة القضائية مع إدارة الحرس البلدي بالخصوص .

    رد