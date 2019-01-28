الرقابة الإدارية تدقّ ناقوس الخطر .. طرابلس مهددة بكارثة “شاهد”

حذّر رئيس هيئة الرقابة الإدارية نصر علي حسن، من وقوع كارثة تتهدد العاصمة طرابلس .

وأكد المشاي في بيان صادر عنه الهيئة على صفحتها الرسمية في موقع فيسيبوك، أن ثمة كارثة بيئية تهدّد منطقة الكورنيش بالعاصمة طرابلس، مضيفاً أن المنطقة المهددة تحديداً عند الطريق الممتدة من ميناء طرابلس حتى ميناء الشعاب البحري.

وبيّن نصر حسن أن الكارثة تتمثل في تسرب مياه البحر تحت المنطقة المذكورة، ومن خلال الاطلاع على التقرير الفني المصور والمعد من قبل شركة الانشاءات البحرية التابعة لوزارة المواصلات، اتضح حجم الكارثة التي ستلحق بالمنطقة القريبة من الكورنيش في حال استمرار تغلغل مياه البحر تحتها وعدم التدخل العاجل.

وشدد الرئيس على ضرورة إيلاء هذا الموضوع بالغ الأهمية من كافة الجهات ذات العلاقة و أن تتحمل المسؤولية لدراسة هذه المشكلة ووضع الحلول لها في القريب العاجل.

وفيما يلي فيديو نقلا عن هيئة الرقابة حول التهديد المذكور:

هيئة الرقابة الإدارية تدقّ ناقوس الخطر !!في تصريح لمكتب الشؤون الإعلامية بهيئة الرقابة الإدارية ، حذّر السيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية نصر علي حسن ، بوقوع كارثة بيئية تهدّد منطقة الكورنيش بالعاصمة طرابلس ، تحديداً عند الطريق الممتدة من ميناء طرابلس حتى ميناء الشعاب البحري ، تتمثل في تسرب مياه البحر تحت المنطقة المذكورة ، و من خلال الاطلاع على التقرير الفني المصور و المعد من قبل شركة الانشاءات البحرية التابعة لوزارة المواصلات ، اتضح حجم الكارثة التي ستلحق بالمنطقة القريبة من الكورنيش في حال استمرار تغلغل مياه البحر تحتها و عدم التدخل العاجل .و خلال حديثه شدد الرئيس على ضرورة إيلاء هذا الموضوع بالغ الأهمية من كافة الجهات ذات العلاقة و أن تتحمل المسؤولية لدراسة هذه المشكلة و وضع الحلول لها في القريب العاجل .. Posted by ‎هيئة الرقابة الادارية – دولة ليبيا‎ on Monday, January 28, 2019

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