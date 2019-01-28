اخبار ليبيا الان

قرار من سيالة يتسبب فى ” صدام إداري ” مع دفاع الوفاق

تم النشر منذُ 6 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – وجّه مدير مكتب وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق منتصف الشهر الجاري كتاباً أُعتبر شديد اللهجة إلى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة بشأن وقف قرار تعيين صادر عن الأخير فى وظيفة ليست من إختصاصه .

ووفقاً لمراسلات تحصلت عليها المرصد ، يتعلق الموضوع بالنقيب السابق نجم الدين إبراهيم الطاهر الرايس وقد عينه سيالة وفق لقراره 27/2018 كملحق عسكري بالسفارة الليبية فى القاهرة لمدة أربعة سنوات .

وأكد كتاب وزارة الدفاع أن الرايس كان قد صدر بحقه سنة 1992 قرار من  القائد الأعلى السابق ( العقيد معمر القذافي ) يقضي بإحالته إلى التقاعد لأسباب صحية عندما كان برتبة نقيب .

وإعتبرت وزارة الدفاع أن المعني يعتبر خارج الخدمة العسكرية ولم يصدر بحقه أي قرار رجوع وبأنه لا يتقاضى أي راتب من وزارة الدفاع من تاريخ التقاعد ولا يوجد له أي دليل مالي فى إدارة الحسابات العسكرية .

كما أكدت الوزارة  بأن المذكور أعلاه المرشح من قبل سيالة ومند خروجه من الخدمة بالتاريخ المشار إليه لم ترد بخصوصه أي معلومات لتقرر بناءً على تعليمات وزير الدفاع المفوض ( فائز السراج )  بإلغاء القرار.

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • اولا هدا المدعو سيالة اعتقد انه كان مدير مدرسة في منطقة شارع الوادي ،وهو عضو في حزب الاخوان المتأسلمون ،،. فأمور الادارة الخارجية لايوجد لديه اي خبرات او الداخلية ،،، فهو مهتم بتمويل دراسة بعض الطلبة والطالبات والإفادات الي الخارج على حساب الخزينة العامة لل وصلة دون اي مردود يذكر ….!!!!!!!
    الان كل من هب وذب يبي يأخذ ايفاد للدراسة للخارج حتى الخريجين أنفسهن عجبهم الحال السايب حتى او انهم بدون خبرة يطلبوا بإفادات للدراسة دون العمل في موسسات الدولة او اي مردود إيجابي بتاتا يعني استنزاف كامل ومعظمهم يستخدموا فأموال البعتاث لشراء السيارات والذهب وتحقير الآخرين وهدم أعطاءهم قرص مثل الأيتام الشباب والمحرومين ،،،،،؟!!!!!!!
    بجب النظر في هذا الموضوع عن قرب ومناقشة الادارة العامة للرقابة الإدارية موضوع سيالة والطلبة والطالبات المتحصلبن على إيفادات على حساب دم الشباب الأيتام ودموع البنات المحرومات من الابوة ،،،،، !!!! فورا

    رد

  • المدعو سيالة اعتقد انه كان مدبر مدرسة في شارع الوادي …….
    ،وهو عضو في حزب الاخوان المتأسلمون ،،. فأمور الادارة الخارجية لايوجد لديه اي خبرات او الداخلية ،،، فهو مهتم بتمويل دراسة بعض الطلبة والطالبات والإفادات الي الخارج على حساب الخزينة العامة دون اي مردود يذكر على الدولة ….!!!!!!!
    الان كل من هب وذب يبي يأخذ ايفاد للدراسة للخارج حتى الخريجين أنفسهن عجبهم الحال السايب حتى او انهم بدون خبرة يطلبوا بإفادات للدراسة دون العمل في موسسات الدولة او اي مردود إيجابي بتاتا يعني استنزاف كامل ومعظمهم يستخدموا فأموال البعتاث لشراء السيارات والذهب وتحقير الآخرين وعدم أعطاء فرص مثل الأيتام الشباب والمحرومين ،،،،،؟!!!!!!!
    بجب النظر في هذا الموضوع عن قرب ومناقشة الادارة العامة للرقابة الإدارية موضوع سيالة والطلبة والطالبات المتحصلبن على إيفادات على حساب دم الشباب الأيتام ودموع البنات المحرومات من الابوة ،،،،، !!!! فورا
    رد

    رد