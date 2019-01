خلال تواجده في فيينا.. «السراج» يلتقي مدير صندوق أوبك للتنمية الدولية

المتوسط:

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، في فيينا، مدير عام صندوق منظمة أوبك للتنمية الدولية (أوفيد) عبد الحميد الخليفة، وجاء اللقاء علي هامش احتفالية الذكرى 43 لتأسيس الصندوق الذي خصص كيوم ثقافي لليبيا.

وقام مدير عام الصندوق بتقديم نبذة مختصرة حول مهام وأعمال الصندوق الذي تأسس عام 1976م، بهدف تعزيز التعاون المالي والشراكة بين البلدان الأعضاء في منظمة أوبك وسائر البلدان النامية في العالم.

وتحدث الخليفة، عن إنجازات الصندوق في إطار هذا الهدف، حيث ساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في العديد من الدول النامية في مجالات عديدة من أهمها توليد الطاقة ومكافحة الفقر، كما غطى نشاطه مجالات التعليم والصحة والنقل والبنية التحتية.

وعبر السراج، خلال اللقاء عن تقديره للجهود المخلصة التي تبذلها إدارة الصندوق في تحقيق الأهداف النبيلة التي انشئ من أجلها.

