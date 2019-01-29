منظمة ترحب بالعمليات العسكرية التي يقودها الجيش بالجنوب وتدعو لمحاسبة البعثة الأممية

أكدت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، أن العمليات العسكرية التي تقودها القوات المسلحة في مناطق الجنوب، تعبر عن إرادة كافة الليبين في أهمية سيطرة القوات المسلحة علي كامل التراب الليبي وخاصة العاصمة طرابلس.

وأوضحت المنظمة في بيان، أن هذه الخطوة، جاءت وسط مشهد سياسي متعثر تقوده بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وعجزها عن أداء مهمته الموكلة بها، داعية الأمين العام للأمم المتحدة، بانهاء خدمة البعثة الأممية ، لعدم تحقيقها اي إنجازات تذكر، ومحاسبتها عن تقاريرها المغالطة للحقيقة في كثيراً من الأحيان .

ووفقاً لبيان المنظمة، أن العمليات العسكرية التي يقودها الجيش في الجنوب، تصب بمصلحة العدالة وحقوق الإنسان، وإيقاف تدفق المهاجرين غير القانونيين إلى ليبيا، داعية في ختام بيانها، كافة المؤسسات الحكومية، إلى إعادة الأمور لنصابها، من خلال تسريع إيصال الخدمات والوقود والمستلزمات اليومية، وتشغيل المطارات، والحفاظ على أمن المواطنين.

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