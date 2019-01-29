السراج يؤكد من النمسا دعمه للخطة الأممية والانتخابات

أكد رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، دعم حكومة الوفاق لمبادرة المبعوث الأممي غسان سلامة، التي تسعى إلى إجراء انتخابات في إطار دستوري سليم، منوها إلى أن خيار الانتخابات يعد المخرج الوحيد من الأزمة الراهنة وفق قوله.

من جهته أكد رئيس جمهورية النمسا خلال زيارة السراج لفيينا، دعم بلاده لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، معربا عن حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لتفعيل اتفاقيات التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب والصحة والتعليم، والنفط والمعادن، والبناء والتشييد والصناعة، ودعم قطاع الكهرباء.

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