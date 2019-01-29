العامة الكهرباء: ساعات طرح الأحمال ستقل اليوم

قال

مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء، محمد التكوري، الثلاثاء، إن وضع الشبكة

مستقر وساعات طرح الأحمال ستقل عن الأيام السابقة، مضيفا أن العجز المتوقع لليوم هو

1270 ميغاوات.

وأوضح

التكوري في تصريح للرائد، أن ساعات الطرح مقترنة بدرجات الحرارة وكلما تعدلت الحرارة

قل العجز، مبينا أن إنتاج الشبكة سيصل إلى 6030 ميغاوات، أما الاستهلاك المتوقع فهو

7300 ميغا وات.

يشار

إلى أن الشركة العامة للكهرباء دعت سابقا المواطنين لترشيد استهلاك الطاقة في ظل انخفاض

درجات الحرارة، وزيادة الطلب على الطاقة واستخدام وسائل التدفئة.

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