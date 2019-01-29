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فنوش يسخر من ” موقع قطري ” وقع فى شر أعمال ” الذباب الإلكتروني “

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – عبّر الباحث السياسي والناشط الإعلامي عبداللحكيم فنوش عن سخريته مما أورده عنه موقع إخباري قطري يسمى ” العربي الجديد ” واصفاً إياه بالموقع المتأخون نسبة إلى قربه من جماعة الإخوان المسلمين بعد أن وقع هذا الموقع فى شر أعمال ما يُعرف بـ “الذباب الإلكتروني ” الموالي للجماعة وأذرعها العسكرية والذي يدير عدة صفحات تنتحل أسماء وصفات شخصيات ليبية عامة بما فيها صفحة مزورة بإسم فنوش نفسه بل وحتى بإسم صحيفة المرصد الليبية  . 

وكان الموقع قد نشر اليوم الثلاثاء تقريراً ، زعم فيه ما وصفه بـ ” إنشقاق ” فنوش وعدد من الشخصيات الأخرى المناوئة لجماعة الإخوان المسلمين عن عملية الكرامة وقائدها المشير خليفة حفتر ، وإستند التقرير القطري فى ذلك على صفحة مزورة بإسم فنوش يديرها ” الذباب الإلكتروني ” المشار له نفسه وهم عبارة عن مجموعة من الشباب الليبيين والسوريين الذين تشير معلومات مخابراتية بأنهم يتخذون من إسطنبول مقراً لهم .

المنشور المزور

وتحدثت صحيفة المرصد على إثره مع فنوش لتبيان ما نشره عنه هذا الموقع القطري ، ليجيب ساخراً بالقول : ”  أنا المنشق ، لكنني علمت اليوم فقط بأنني منشق وقد فاجأني خبر انشقاقي،  فكيف ينشق الانسان دون أن يعلم بأنه منشق ! ” .

و قال فنوش بأن مرجع التساؤل هو أنه لم يشعر بالانشقاق قبل ان يطالعه ”  موقع العربي الجديد المتأخون ” بذلك ، يضيف ساخراً ” : حاولت البحث عن مكان الانشقاق في ، تحسست نفسي جيداً ، تلمست رأسي بحكم انه المسؤول عن فعل الانشقاق بحسب رأيهم لكنني لم أكتشف أي شيء يدل على الانشقاق حتى اللحظة ” .

وتابع : ” تساءلت على ماذا استندوا ، كيف ابتدعت عقليتهم فكرة الانشقاق ليعلنوا بأنني منشق فاذا بهم و بجلالة اخونتهم  قد استندوا على بوست في نهاية ديسمبر من صفحة مزورة  ليعلنوا من خلالها بأنني إنشققت ، و أن هذا دليل انهيار في معسكر الكرامة فها هو أنا المنشق احد افراد الصف الاول من الاعلاميين كما قدموا في عنوانهم و الذي قام بحسب منشورهم بحملة شرسة لتكذيب كذبهم بخصوص مرض المشير و موته العام الماضي و الذي حاولوا من خلاله ان يقنعوا من باعوا عقولهم لهم بموت لم يحدث و مرض لم يخلق الا في عقولهم على أنني أتبرأ من الجيش و اطلب السماح و العذر عما قمت به من مساندة للمؤسسة العسكرية “.

موقع العربي يستند على صفحة مزورة باسم فنوش لترويج نظرية الإنشقاق

وأكد فنوش عدم تفاجئه من فجور خصومتهم و لا ادمانهم للكذب فهو منطق اصيل فيهم وسلاحهم الذي لم يكفوا من خلاله عن قتل البشر انطلاقا من جزيرتهم ونبأهم و غيرها من وسائل إعلامهم التي أدمنت الفجور في الخصومة و الكذب و تزييف الواقع ، يضيف فنوش : ”

اعلام أدمن الإجرام و تحلل من كل القيم و الاخلاق وما عاد هناك من رادع لعدائهم فالصفحة المزورة التي استندوا عليها هم من صنعوها وكذلك فتحوا صفحة مزورة اخرى باسم زوجتي وكله لممارسة اجرامهم و سقوطهم الاخلاقي و انعدام قيمهم التي شوهوا من خلالها الدين و دنسوه ” .

وختم قائلاً : ” السؤال ، بوست مزور من نهاية ديسمبر قرروا ان يستندوا عليه ليعلنوا انشقاقي خرجت بعدها على وسائل الاعلام و تكلمت صوت وصورة وطالبت الجميع بمساندة المؤسسة العسكرية وإنضمام كل المدن و القبائل والجنود والضباط لها لأنها الجهة الوحيدة القادرة على إسترجاع مفهوم الدولة و الوطنو هذا موقفي من قبل ان تنطلق حتى عملية الكرامة ليأتوا اليوم و بعد ان سيطر الجيش على برقة وفزان و كل مدن الغرب تنتظر بفارغ الصبر اقتراب الجيش لتلتحم به ليقولوا بأنني إنشققت ، لا أرى إنشقاقا إبلا عندكم إنكم تتنفتتون ، تنهارون ، تتحللون ، تتناثرون ، لعلمكم بقرب نهايتكم وإن جرائمكم التي ارتكبتموها في حق الشعب ستفرض عليكم ان تنشقوا جميعكم و بقضكم و قضيضكم عن الوطن بمجمله لتبحثوا لكم عن أردوغانكم  أو تميمكم لتنشقوا عنده ” .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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