بعد تعرض إحدى شاحناتها لسطو مسلح.. شركة الكهرباء تطالب بحماية موظفيها

ليبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء أمس الإثنين تعرض شاحنة تابعة لها تحمل مصفيات هواء الى محطة الزاوية المزدوجة إلى عملية سطو مسلح.

الشركة أوضحت عبر مكتبها الأعلامي بأن الشاحنة التي يقودها صالح عامر التابع لإدارة تشغيل وصيانة وسائل النقل بمنطقة الحرشة تعرضت لعملية السطو بعد إفراغ الحمولة في محطة الزاوية المزدوجة.

ولفتت الشركة إلى أنه تم إرجاع الشاحنة من قبل الخيرين بمنطقة الزاوية.

وناشدت شركة الكهرباء كافة الجهات الأمنية والإعتبارية بضرورة حماية موظفي الشركة من الاعتداءات المتكررة عليهم من أجل انجاز الاعمال المكلفين بها على أكمل وجه .

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