الثني يتهم تيارا بالسيطرة على أوقاف شرق ليبيا، وتلقي إملاءات من خارج البلاد

قال رئيس الحكومة الموازية التابعة لمجلس النواب شرق ليبيا، عبد الله الثني، إن تيارا معينا يفرض هيمنته على هيأة الأوقاف التابعة لحكومته، مضيفا أن هذا التيار يتلقى إملاءاته من خارج حدود البلاد.

وأضاف الثني في رسالة وجهها لنائبه المكلف بشؤون الهيآت، أن هذا التيار يعمل على زعزعة النسيج الاجتماعي، ويهدد الأمن القومي، بحسب نص الرسالة.

وأوضح رئيس الموازية أن إدارة الهيأة العامة للأوقاف، لوحظ عليها سوء إدارة، تمثل في سحب الصلاحيات من مديري المكاتب، واتخاذ قرارات فردية، دون الرجوع إلى المكاتب أو التشاور معها.

وأكد الثني اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة، بشأن التعيين أو الإقالة أو الإعفاء داخل مكاتب الأوقاف، دون الرجوع إلى المسؤول الأعلى.

وأمر رئيس الحكومة الموازية نائبه بإرجاع حمزة مسعود مغيب، أحد المشايخ الذين تم فصلهم من هيأة الأوقاف إلى سابق عمله، وعدم الاعتداد بأي توجيهات تصدر ضده في هذا الشأن.

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