معيتيق يتابع تفعيل صندوق التأمين الصحي

التقى النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، اليوم الثلاثاء، مع وزير المالية فرج بومطاري، وكل من وكيل وزارة المالية أبو بكر الجفال ، ومدير إدارة الملحقيات والموفدين بوزارة التعليم محمد العتوق ، ومدير عام الشركة الليبية للاستثمار وتشغيل المرافق الصحية بدر الدين أبو حجر.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، تقديم عرض مرئي لمستجدات الوضع العام لصندوق التأمين الصحي تحت برنامج “صحتي” وآلية تمويله ومزاياه.

وأكد معيتيق، على أهمية تفعيل الصندوق الذي يوفر الرعاية الصحية بطرق حديثة وفعالة للمواطنين، مشددا على أن تكون تحت برنامج متكامل وفق أسس اقتصادية لما يحقق من إيجابيات على الصعيد الإنساني يعزز نظم الرعاية الصحية.

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