توقعات حالة الطقس ليوم غدا الاربعاء 30 يناير في ليبيا

توقع خبراء الارصاد في تقرير صادر اليوم أن المنخفض الجوي سيبدأ بالرحيل لتعود الاجواء تدريجيا إلى الاستقرار في عدد من المناطق ومن المتوقع خلال الايام القادمة ان ترتفع درجات الحرارة بحيث تتجاوز معدلاتها الفصلية يوم الجمعة والسبت وتكون الاجواء دافئة بشكل واضح على كافة المناطق الشمالية تدريجيا من الغرب إلى الشرق.

التوقعات الجوية ليوم الغد الاربعاء 30 يناير 2019:

يشهد طقس مناطق الشمال الغربي اجواء مستقرة نسبيا وتبقي مائلة للبرودة قليلا خاصة على مرتفاعات الجبل الغربي مع سماء صافية في اغلب الاوقات إلى ظهور بعض السحب الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا درجات الحرارة معتدلة بحيث تتراوح مابين 16 إلى 19 درجة ولاتتجاوز 14 درجة على مرتفعات الجبل الغربي.

ويخيم على طقس مناطق الخليج اجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب درجات الحرارة معتدلة بحيث تتراوح مابين 17 إلى 19 درجة الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا.

فيما يشهد طقس مناطق الشمال الشرقي اجواء باردة نسبيا خاصة على مناطق الجبل الاخضر مع سماء قليلة السحب تبقي فرصة سقوط امطار خفيفة على بعض مدن الجبل الاخضر الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة درجات الحرارة تتراوح مابين 15 إلى 17 درجة ولاتتجاوز 11 درجة على مرتفعات الجبل الاخضر.

ويسيطر على طقس مناطق الوسط والجنوب اجواء مستقرة مع درجات حرارة معتدلة بحيث تتراوح مابين 18 إلى 23 درجة الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

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