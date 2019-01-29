بعد المشري .. صنع الله يعرب عن قلقه من عملية الجيش فى الجنوب

ليبيا – أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله على أن حقل الشرارة النفطي لن يُعاد فتحه لحين مغادرة المجموعة المسلحة التي قال بأنها تحتل الحقل وذلك على حد قوله.

صنع الله قال بمؤتمر صحفي في لندن عقده الثلاثاء بحسب مانشرته وكالة “رويترز”للأنباء :”على المجموعة المسلحة التي ارتهنت المؤسسة الوطنية للنفط وتعافي الاقتصاد الليبي أن تغادر الحقل قبل أن تدرس المؤسسة إستئناف الإنتاج”.

وأضاف صنع الله في إشارة إلى حملة الجيش فى أول تصريح من مسؤول رفيع بعد خالد المشري :” تعقد الموقف أكثر بإطلاق مهمة دولية لمكافحة الإرهاب توسعت لتصبح محاولة للسيطرة على منطقة قد تحوي بنية تحتية وطنية للنفط”.

وتابع رئيس المؤسسة الوطنية قائلاً:” ما يثير قلقي هو إطلاق سلسلة من الأحداث قد تكون لها تبعات غير معروفة بالنسبة لليبيا والمؤسسة الوطنية للنفط”.

ويأتي هذا التصريح من صنع الله عقب تصاعد الخلاف بينه وبين الجيش بعد الهجوم الذي شنته بقايا قوات جضران وسرايا الدفاع على الموانئ النفطية ورفض القيادة العامة حينها إعادة فتح المنطقة قبل فتح تحقيق دولي فى مصير عائدات النفط وهو الأمر الذي أعلن المبعوث غسان سلامة الشروع فيه عبر تشكيل فريق لمراجعة نفقات المصرفين المركزيين فى طرابلس والبيضاء .

المرصد – متابعات

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