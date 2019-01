رئيس «الوطنية للنفط»: لن تنجح أي حلول سياسية إلا بالنهضة الاقتصادية

المتوسط:

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، في كلمة ألقاها أمس الثلاثاء في تشاتام هاوس بلندن، على أهمية القيام بإصلاحات اجتماعية واقتصادية في ليبيا لإنجاح أي حلول سياسية مستقبلية.

وأضاف صنع الله: «لا يمكن أن تنجح الإصلاحات السياسية في غياب إصلاحات اقتصاديّة ملموسة، كما ينبغي تعويض الشعب بعد إصلاح نظام الدعم الذي توفّره الدولة واستبداله بدفعات نقدية مباشرة؛ إضافة إلى ذلك، يجب خلق فرص اقتصادية لا صلة لها بجرائم منظّمة وخالية من كلّ أشكال الفساد».

