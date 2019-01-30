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رئيس «الوطنية للنفط»: لن تنجح أي حلول سياسية إلا بالنهضة الاقتصادية

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، في كلمة ألقاها أمس الثلاثاء في تشاتام هاوس بلندن، على أهمية القيام بإصلاحات اجتماعية واقتصادية في ليبيا لإنجاح أي حلول سياسية مستقبلية.

وأضاف صنع الله: «لا يمكن أن تنجح الإصلاحات السياسية في غياب إصلاحات اقتصاديّة ملموسة، كما ينبغي تعويض الشعب بعد إصلاح نظام الدعم الذي توفّره الدولة واستبداله بدفعات نقدية مباشرة؛ إضافة إلى ذلك، يجب خلق فرص اقتصادية لا صلة لها بجرائم منظّمة وخالية من كلّ أشكال الفساد».

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • التدخلات التونسية من احزاب وبرلمانات ، في الشأن الاقتصادي الليبي مرفوض تماما ، انانية لاسعار البيع او الشراء ، تونس لها حقولها ومؤسساتها النفطية الخاصة بدولتهم ، وليبريا لن تتدخل في شروط بيعهم لنفطهم لفرنسا او إيطاليا ،
    الموءسسة الليبية العامة للنفط عبارة عن مؤسسة عامة وتخص الليبيين وليست مان لجماعة او أفراد ولا بستطيع حتى مدبر المؤسسة النفطية اتخاذزاي قرار يخص الموءسسة الا بالرجوع لعمداء البلديات الليبية وملء النواقص في المدن والارياف الليبية ، وكذلك دعم خط المواصلات من حافلات خاصة بالمصانع والشاحنات والمزارع والمطارات والإسعاف والأمن والجيش والشؤون الاجتماعية الاعتيادية .

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