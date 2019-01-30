بالأسماء| رداً على صنع الله : شخصيات ليبية تطالب بالتدقيق فى كل عقود تصدير النفط من ليبيا

ليبيا – أصدرت مجموعة أبناء ليبيا ، الأربعاء ، بيانها رقم (14) حول تصريحات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بشأن عملية الجيش فى الجنوب وسعيه لتشكيل قوة مسلحة لإستعادة حقل الشرارة .

وفى البيان الذي تلقت المرصد نسخة منه ، نددت المجموعة المكونة من عشرات الأكادميين والسفراء السابقين والنشطاء والإعلاميين بتصريحات صنع الله معتبرة إياها عرقلة لعمل الجيش على مختلف الأصعدة فى الجنوب .

وقال مصدر من المجموعة بأن عملية جمع التواقيع على هذه البيان أو العريضة ، مستمرة وقد بلغ عدد الموقعين عليها 28 شخصاً معرباً عن توقعه فى أن يقارب العدد 50 شخصية من الشخصيات العامة فى المجتمع

وفى مايلي النص الحرفي الكامل للبيان والموقعين عليه :

بيان

تستغرب وتستهجن (مجموعة ابناء ليبيا) التصريحات الخطيرة التي نسبتها وكالة رويترز وجريدة الجارديان الى السيد مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، والتي حذر فيها من سيطرة الجيش الليبي على الحقول النفطية في الجنوب، واصر فيها على تبعية اي قوة لحماية الحقول الى حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

إن الجيش الليبي هو من طرد العصابات الإجرامية من الحقول النفطية في شرق البلاد، وهو من يحميها وييسر تصدير النفط الذي يتفاخر بتصديره السيد صنع الله في محاضراته في مراكز الدراسات البريطانية وغيرها.

ان حالة (القوة القاهرة) التي يفرضها صنع الله على حقول الجنوب، رغم اعلان السراج نفسه امكانية استئناف الإنتاج، قد كلفت الشعب الليبي 1.4 مليار دولار حتى اليوم، وتزداد بحوالي 30 مليون دولار في اليوم.

فبدلا من ان يطلب من الجيش الليبي التدخل لإزالة القوة القاهرة التي يدعيها صنع الله نفسه، يحاول صنع الله عرقلة الجيش وتحريض المجتمع الدولي عليه من لندن.

نطالب السيد صنع الله ان يترك تأمين الحقول للجيش الليبي وان يركز على اعماله المكلف بها.

كما نطالب السيد غسان سلامة بتسريع اجراءات التدقيق التي وعد المجتمع الدولي بفرضها على (مصرف ليبيا المركزي)، وان يوسع نطاق اجراءات التدقيق ليشمل صادرات النفط الليبي وكيفية ادارتها ودراسة توزيع عقود التصدير على بعض الشركات المتنفذة ومدى دعم تلك الشركات لشخصيات صارت سياسية بدلا من ان تكون تكنوقراطية ومهنية محضة، وارتباط تلك الشركات بسياسات دول بعينها.

ونساند جيشنا الليبي في تأمين بلادنا ومواردها، رغم كل المؤامرات ضده.

التوقيعات :

1. عارف علي النايض

2.محمد توفيق غنيم

3.علي محمد يحي الرقيعي.

4 محمد ديرة

5 ابوبكر محمد ارميلة

6 احمد محمد الفيتوري

7 محمد سالم امبارك

8ليلي ابوسيف ياسين

9 سعاد سلطان

10 محمد مختار الغناي

11 عبدالله محمد الربو

12 فوزي محمد الغناي

13 طارق محمد الكيش

14 خالد ادرنبة

15 سليمان ساسي الشحومي.

16 نسرين ابوبكر عريبي

17 طاهر اعبيد

18 عبدالغني حسن العريبي

19 محمد سعد امبارك

20 عبدالسلام رجب فلفل

21 عبدالفتاح محمد البربار

22 محمد اللافي ابركنيشة

23 وليد العربي

24 امال محمد عبدالرحيم الورفلي

25 عمران عاشور زويد

26 عصام صالح التاجوري

27 علي احمد الهمالي

28 وائل بركة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية