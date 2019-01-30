تفاصيل لقاء سفير امريكا لدى ليبيا بـ”باشاآغا” في مصراتة

إلتقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا بوفد رسمي يترأسه السفير الامريكي لدى ليبيا “بيتر بودي” خلال زيارته لمدينة مصراتة.

وخلال اللقاء الذي حضره آمر المنطقة العسكرية الوسطى محمد الحداد، إلى جانب عدد آخر من المسؤولين العسكريين، جدد سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا بيتر بودي، التزام بلاده بدعم ليبيا دولة موحدة مستقرة قادرة على مكافحة الإرهاب وتوفير الأمن لجميع الليبيين.

وبحسب بيان صادر عن السفارة الأمريكية فقد تركزت المحادثات بين الجانبين على الجهود المبذولة لضمان أن تكون المؤسسات الأمنية قادرة على توفير الأمن للشعب الليبي، وفق الموقع الرسمي للسفارة الأمريكية.

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