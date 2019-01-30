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“مبادرة سيدات ليبيا” تُنادي بالملكية الدستورية

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت الناطق باسم “مبادرة سيدات ليبيا” أمينة الحاسية، إن المبادرة تهدف إلى إنهاء الفوضى الحاصلة عبر العودة إلى الملكية الدستورية المتمثلة في دستور ليبيا عام 1951 المعدل في 1963 واعتبار ما حصل عام 1969 انقلاباً على سلطة شرعية.

وأعربت أمينة الحاسية لبرنامج “LIVE” على قناة “218 NEWS”، الأربعاء، عن أملها في أن تنال هذه المبادرة استحسان شريحة واسعة من المواطنين وبالأخص شريحة النساء، متمنيةً بأن تكون المبادرة خطوة باتجاه إنهاء الإخفاقات المتتالية بالحوارات السياسية والمساعي الأممية التي لم تحقق أي جديد.

وأكدت الحاسية أنها وكل المنتسبات للمبادرة مع أي حراك أو خطوة تساهم في حل المختنقات السياسية وتنهي المراحل الانتقالية .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • تم الاعتراف من احد الموظفين في احد المؤسسات الجمركية ، بوجود مجموعة من النساء تقوم بتهريب الاثار والتحف الليبية بمساعدة مجموعة من الشباب وتحفيزهم بوعود أعطاءهم الجنسيات الأوروبية ، وكذلك تم الابلاغ عن وجود اوكار القمار واللعب بالاموال والخمر والرذيلة في بعض الأماكن والبيوت داخل ليبيا بتبليغ شهود عيان وسكّان المناطق في البلديات ، فعلى كل المواطنين الليبيين التبليغ للهيئة القضائية الأمنية عن اي تحركات غبر طبيعية او تثير الشبهات داخل البلديات العامة في ليبيا . فحماية الوطن مسؤلية مل مواطن ومواطنة .

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  • سبحان الله النساء الليبيات يفهمن السياسة وشكل الحكم المناسب لليبيا عكس من يسمون انفسهم رحال ليبيين الذين همهم سرقة المال العام والسير في ضل من يدفع لهم يالهم من رجال اخر زمن حتى ان نصاب يدعى القذافي ضحك عليهم لمدة42 سنة وهاهو وريته المجرم حفتر له 4 سنوات يضحك عليهم بحجة انه يريد تنظيف ليبيا من الارهاب وهو اكبر إرهابي في العالم ….

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