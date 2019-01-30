“مبادرة سيدات ليبيا” تُنادي بالملكية الدستورية

قالت الناطق باسم “مبادرة سيدات ليبيا” أمينة الحاسية، إن المبادرة تهدف إلى إنهاء الفوضى الحاصلة عبر العودة إلى الملكية الدستورية المتمثلة في دستور ليبيا عام 1951 المعدل في 1963 واعتبار ما حصل عام 1969 انقلاباً على سلطة شرعية.

وأعربت أمينة الحاسية لبرنامج “LIVE” على قناة “218 NEWS”، الأربعاء، عن أملها في أن تنال هذه المبادرة استحسان شريحة واسعة من المواطنين وبالأخص شريحة النساء، متمنيةً بأن تكون المبادرة خطوة باتجاه إنهاء الإخفاقات المتتالية بالحوارات السياسية والمساعي الأممية التي لم تحقق أي جديد.

وأكدت الحاسية أنها وكل المنتسبات للمبادرة مع أي حراك أو خطوة تساهم في حل المختنقات السياسية وتنهي المراحل الانتقالية .

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