بالصور | القبض على متمرد تشادي برتبة مقدم فى العاصمة طرابلس

ليبيا – أعلنت وزارة الداخلية فى طرابلس القبض على تشكيل تابع للمعارضة التشادية ، وذلك بعد ورود بلاغ من وحدة المعلومات والتحري الكريمية بمديرية أمن الجفارة بشأن وجود مجموعة مسلحة تقوم بالسطو المسلح والحرابة والخطف والقتل تحت التعذيب بمنطقتي السواني والكريمية.

وقالت الوزارة فى إيجاز صحفي تلقته منها المرصد مساء الأربعاء ، بأن القبض تم بعد أخذ الإذن من المحامي العام بشأن ضبط هذه المجموعة ليتم تكليف أعضاء من وحدة المعلومات والتحري بمنطقة الكريمية وأعضاء من قوة الإسناد الفرقة الثانية التابعة لمديرية أمن الجفارة, لإقتحام المكان .

وأكدت الوزارة ضبط المجموعة المسلحة والعثور على عدد من السيارات المسروقة المبلغ عنها, وقد اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد الموقوفين.

وكشفت الوزارة بأن المقبوض عليهم هم من جنسيات غير ليبية وأحدهم يدعى “البخاري محمد البخاري” وهو برتبة مقدم في المعارضة التشادية المتمردة .

وأضافت بأن البخاري وبعد التحقيق معه أعترف بمشاركته في عدة حروب ، ومن جهته تقدم وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاآغا بالشكر لعناصر الداخلية وجهودهم فى القبض على هذه المجموعة التي وصفها بالإجرامية .

المرصد – متابعات

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