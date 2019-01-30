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بالصور | القبض على متمرد تشادي برتبة مقدم فى العاصمة طرابلس

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلنت وزارة الداخلية فى طرابلس القبض على تشكيل تابع للمعارضة التشادية ، وذلك بعد ورود بلاغ من وحدة المعلومات والتحري الكريمية بمديرية أمن الجفارة بشأن وجود مجموعة مسلحة تقوم بالسطو المسلح والحرابة والخطف والقتل تحت التعذيب بمنطقتي السواني والكريمية.

وقالت الوزارة فى إيجاز صحفي تلقته منها المرصد مساء الأربعاء ،  بأن القبض تم بعد أخذ الإذن من المحامي العام بشأن ضبط هذه المجموعة ليتم تكليف أعضاء من وحدة المعلومات والتحري بمنطقة الكريمية وأعضاء من قوة الإسناد الفرقة الثانية التابعة لمديرية أمن الجفارة, لإقتحام المكان .

وأكدت الوزارة ضبط المجموعة المسلحة والعثور على عدد من السيارات المسروقة المبلغ عنها, وقد اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد الموقوفين.

وكشفت الوزارة بأن المقبوض عليهم هم من جنسيات غير ليبية وأحدهم يدعى “البخاري محمد البخاري” وهو برتبة مقدم في المعارضة التشادية المتمردة  .

وأضافت بأن البخاري وبعد التحقيق معه أعترف بمشاركته في عدة حروب ، ومن جهته تقدم وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاآغا بالشكر لعناصر الداخلية وجهودهم فى القبض على هذه المجموعة التي وصفها بالإجرامية .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • ( وان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )
    على حسب المعروف ان عاءلك البخاري اصلهم من أوباري والرجبان وهم ليبيين الأصل وليسوا من دولة تشاد ….!!!!
    وإذا كان الداخلية تقوم بالاعتقال للناس بسبب دون بشرتهم او نعتهم بالتشاديين ، فعلى مل شاب اسمر او اسود البشرة التي خلقها الله له ان يقدموا استقالتهم من الجيش او الأمن الداخلي المنحاز لإدارة القبائل والافراد ،،، والالتحاق بالمعسكر الأمني للبلديات مع الهيئة الفضائية الليبية العامة المتحدة وللشريعة الاسلامية .

    رد

  • ( وان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )
    على حسب المعروف ان عاءلة البخاري اصلهم من أوباري والرجبان وهم ليبيين الأصل وليسوا من دولة تشاد ….!!!!
    وإذا كان الداخلية تقوم بالاعتقال للناس بسبب دون بشرتهم او نعتهم بالتشاديين ، فعلى مل شاب اسمر او اسود البشرة التي خلقها الله له ان يقدموا استقالتهم من الجيش او الأمن الداخلي المنحاز لإدارة القبائل والافراد ،،، والالتحاق بالمعسكر الأمني للبلديات مع الهيئة القضائية الليبية العامة المتحدة وللشريعة الاسلامية،
    لان هؤلاء يقومون بالقبض على المهربين للسيارات سواء من مدبنة الجميل والزاوية ومهربي الوقود والخمور ، في الحدود الليبية الغربية ، ويجب تسليم هؤلاء الضباط لاهليهم مع حسن المعاملة دون شروط.

    رد

  • تم الإعلان ان سجنك الأسلحة تم استيرادها من احد اليهود الليبيين في مصراتة وقام بتسليح الأطفال والشباب والمليشيات في المدارس وتم ذلك عن طريق اختلاس احد الاعتمادات المصرفية من البنك المركزي طرابلس المركز ، عن طريق اعتماد مزور بجلب أغذية وعصاءر للبلاد ، وتم الكشف عن الاعتمادات المزورة بأنها كانت لجلب الأسلحة لميناء مصراتة .
    فعلى البلدية العامة في الادارة القضائية الأمنية ، اتخاذ التدابير اللازمة وفتح تحقيق في هذا الموضوع .
    youtube.com/watch?v=LImCaAcO1mY

    رد