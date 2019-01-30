اقتصاد المؤقتة ترسل شحنة من مادة الدقيق إلى مخابز سبها والشاطئ

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أرسلت وزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة الليبية المؤقتة وصندوق موازنة الأسعار ووحدة مبيعات الشاطي، شحنةً من ماّدة الدقيق إلى لمخابز العاملة ببلديتي سبها والشاطي.

وأكّد مدير المكتب الإعلامي بالوزارة طلال ساسي، أن التوزيع يبدأ من تاريخ اليوم 30_01_2019 على المخابز العاملة داخل بلديتي سبها والشاطي.

وتأتي هذه الشحنة بالتنسيق مع صندوق موازنة الأسعار بالمنطقة الشرقية؛ لتوفير مادّة الدقيق لمخابز بلديتي سبها والشاطي في المنطقة الجنوبية.

الجدير بالذكر أن الجيش الوطني، يواصل عملياته في مدن الجنوب- ضمن العملية التي أطلقها لتحرير المدن الجنوبية من العصابات- حيث تتحرك الوحدات في أكثر من اتّجاه نحو استرداد مواقعها ومقارها، مواصلةً المعركة ضدّ العصابات الإجرامية، حيث أعلنت السيطرة، صباح أمس الثلاثاء، على قاعدة “الويغ” الواقعة في منطقة القطرون، أقصى الجنوب الليبي قرب الحدود التشادية والنيجرية .

وبدتْ معالم الدولة في المنطقة- بعد تقدم قوات الجيش وبسط سيطرتها على أغلب الأماكن الحيوية- بالظهور، إذ باشرت محطّات بيع الوقود في استقبال المواطنين، وبيع الوقود بالأسعار السّابقة نفسها (15) قرشا للتر الواحد.

ووصلت طائرة شحن عسكريّة، إلى مطار قاعدة تمنهنت العسكرية في سبها، قادمة من بنغازي محملة بالسيولة النقدية قيمتها (82) مليون دينار ليبي تحت حماية القوّات المسلّحة العربية الليبية.

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