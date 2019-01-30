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مجالس المنطقة الغربية تؤكد دعمها للجيش الوطني

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصل إلى قاعدة تمنهنت بسبها وفد برئاسة رئيس المجلس الأعلى لقبائل الزنتان قادم من مطار الزنتان، في إطار الدعم الاجتماعي للجيش الوطني في عملية تحرير الجنوب وحماية حدود.

واستقبل الوفد الذي ضم المنسقين الاجتماعيين مع القيادة العامة، ومجالس قبائل المنطقة الغربية، اللواء آمر منطقة سبها العسكرية المبروك الغزي، وآمر غرفة عمليات السلاح الجوي اللواء محمد المنفور، وآمر غرفة عمليات الكرامة اللواء عبدالسلام الحاسي، وممثلون عن المكونات الاجتماعية بالجنوب.

وهدفت الزيارة أيضا إلى التنسيق مع القوات المسلحة في تأمين المنطقة الغربية من الإرهابيين الفارين من الجنوب والذي جُسّد بعملية طوق الحمادة.

وتأتي الزيارة، حسب ما ذكر منظموها، للتأكيد على اللحمة الوطنية ورسالة للداخل والخارج بأن ليبيا وحدة واحدة والحل لبناء ليبيا واستقرارها هو في دعم الجيش الوطني والمؤسسات الأمنية والتي بدونها لن تبنى المؤسسات الأخرى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • يبلا
    يالواء بوخمادة ياناضوري من الاخير المشير المشير
    ياحكماء يامشايخ ما تعبو ا نفسكم لانبو منكم حد
    لا نريد فرج اقعيم ولا الوكواك ولا بلعيد الشيخي ولا بوخمادة ولا السراج ولا باشاغا ولا الناضوري ولا البرعصي ولا امطلل ولا اي حد فكلهم جنود عند المشير
    المشير المشير المشير ياخنازير حتى ولو قدمت مع المشير فانكم جنود عنده ياجبناء
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى
    فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد
    الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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