مجالس المنطقة الغربية تؤكد دعمها للجيش الوطني

وصل إلى قاعدة تمنهنت بسبها وفد برئاسة رئيس المجلس الأعلى لقبائل الزنتان قادم من مطار الزنتان، في إطار الدعم الاجتماعي للجيش الوطني في عملية تحرير الجنوب وحماية حدود.

واستقبل الوفد الذي ضم المنسقين الاجتماعيين مع القيادة العامة، ومجالس قبائل المنطقة الغربية، اللواء آمر منطقة سبها العسكرية المبروك الغزي، وآمر غرفة عمليات السلاح الجوي اللواء محمد المنفور، وآمر غرفة عمليات الكرامة اللواء عبدالسلام الحاسي، وممثلون عن المكونات الاجتماعية بالجنوب.

وهدفت الزيارة أيضا إلى التنسيق مع القوات المسلحة في تأمين المنطقة الغربية من الإرهابيين الفارين من الجنوب والذي جُسّد بعملية طوق الحمادة.

وتأتي الزيارة، حسب ما ذكر منظموها، للتأكيد على اللحمة الوطنية ورسالة للداخل والخارج بأن ليبيا وحدة واحدة والحل لبناء ليبيا واستقرارها هو في دعم الجيش الوطني والمؤسسات الأمنية والتي بدونها لن تبنى المؤسسات الأخرى.

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