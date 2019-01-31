داخلية الوفاق تعلن تفاصيل القبض على تشكيل عصابي خطير يرأسه قيادي بالمعارضة التشادية

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني مساء الاربعاء عن إلقاء القبض على عصابة مسلحة تقوم بالسطو المسلح والحرابة والخطف والقتل والسلب والسرقة ويترأسها قيادي في المعارضة التشادية.

وقالت الوزارة، في بيان صادر عنها، إن جميع أفراد العصابة من جنسيات غير ليبية، ويرأسهم شخص يحمل رتبة مقدم في المعارضة التشادية ويدعى البخاري محمد البخاري، وسبق له أن شارك في عدة حروب.

وأوضحت الوزارة أن عملية الضبط جاءت بعد “ورود بلاغ من وحدة المعلومات والتحري الكريمية بمديرية أمن الجفارة، بشأن وجود مجموعة مسلحة تقوم بالسطو المسلح والحرابة وخطف وقتل تحت التعذيب بمنطقتي السواني والكريمية”.

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى “أنه تم ضبط العصابة المسلحة، والعثور على عدد من السيارات المسروقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.

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