مصادر تكشف علاقة “القيادي التشادي المعارض” المقبوض عليه بـ”اسامة جويلي”

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني مساء الاربعاء عن إلقاء القبض على عصابة مسلحة تقوم بالسطو المسلح والحرابة والخطف والقتل والسلب والسرقة ويترأسها قيادي في المعارضة التشادية.

وأكدت مصادر عسكرية وأمنية متطابقة وفقاً لوسائل إعلام ليبية أن القيادي الذي ألقت الداخلية القبض عليه ويُدعى المقدم البخاري محمد البخاري هو احد قادة فصائل المعارضة التشادية ويُعرف بـ”البخاري المحمودي”, يتبع لقوات آمر المنطقة العسكرية الغربية برئاسة أركان الوفاق أسامة الجويلي.

وأشارت المصادر إلى أنه انضم إلى جويلي سنة 2014م خلال حرب فجر ليبيا وكان من أهم المسؤولين لجلب المرتزقة.

وأوضحت المصادر أن الجويلي يعتمد على البخاري ومجموعته كقوة مشاة يستخدمها في عملياته بالمنطقة الغربية، حيث قام بإشراكه في الحرب الأخيرة على ورشفانة واشتباكات جنوب طرابلس ضد اللواء السابع مشاة.

ولفتت إلى أن تمركزه بمنطقة السواني الذي تم القبض عليه به، قد مُكن منه من قبل آمر المنطقة العسكرية الغربية بالتنسيق مع آمر الدعم المركزي عماد الطرابلسي.

يشار إلى أن المعارضة التشادية ومنذ عدة سنوات تشن هجمات مسلحة جنوب ليبيا، في ظل الانفلات الأمني الذي تعيشه ليبيا وعدم ضبط الحدود منذ عام 2011م, وعقدت المعارضة التشادية تحالفات مع تنظيم القاعدة الإرهابي، وجماعات تهريب البشر في الجنوب الليبي، وشاركت في الهجوم على الحقول والموانئ النفطية.

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