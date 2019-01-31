سلامة: هدف الملتقى الجامع إيجاد تفاهم على جدولة الاستحقاقات الانتخابية وتحصينها بقرار من مجلس الأمن

قال مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة، إن الهدف من الملتقى الوطني الجامع هو إيجاد رقعة من التفاهم بين مختلف الأطراف الليبية على جدولة استحقاقات الاستفتاء على الدستور والانتخابات النيابية والرئاسية.

وأضاف سلامة في تصريحات إعلامية الأربعاء أن الملتقى الجامع ليس جسما آخر يضاف للأجسام القائمة أو يحل مكانها، بل هو مكان وموعد لإعلان التفاهم بين الليبيين، وليس إجماعا وفق قوله .

وأكد سلامة أن الدعوة للملتقى الجامع ستكون عندما “ينضج الحد الأدنى من التفاهم بين الأطراف الفاعلة على الأرض” لتكريس ذلك التفاهم، يليها الدعوة لاجتماع لمجلس الأمن لتحصين هذا التفاهم بقرار منه.

وأشار سلامة إلى أن البعثة لا تريد حصول انتخابات أو استفتاء والليبيون في حالة انقسام؛ لأن ذلك سيزيد الانقسام بينهم، مشددا أن وحدة ليبيا واستقرارها واستقلالها هي أهداف البعثة العليا.

وذكر سلامة أن هناك تقدما حقيقيا في عملية التقارب بين المواقف المختلفة التي كانت متنافرة كثيرا منذ أسابيع.

وكان مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة قد أعلن في إحاطته قبل الأخيرة نوفمبر الماضي، خطة البعثة التي تشمل عقد ملتقى جامع بين الليبيين.

وكانت نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “ستيفاني ويليامز “، قد أكدت الأسبوع الماضي في تصريحات إعلامية أن الملتقى الوطني الجامع سيكون بمدة محدودة ومعروفة ومخرجات واضحة وبجدول زمني محدود.

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