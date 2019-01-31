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سلامة: هدف الملتقى الجامع إيجاد تفاهم على جدولة الاستحقاقات الانتخابية وتحصينها بقرار من مجلس الأمن

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

قال مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة، إن الهدف من الملتقى الوطني الجامع هو إيجاد رقعة من التفاهم بين مختلف الأطراف الليبية على جدولة استحقاقات الاستفتاء على الدستور والانتخابات النيابية والرئاسية.

وأضاف سلامة في تصريحات إعلامية الأربعاء أن الملتقى الجامع ليس جسما آخر يضاف للأجسام القائمة أو يحل مكانها، بل هو مكان وموعد لإعلان التفاهم بين الليبيين، وليس إجماعا وفق قوله .

وأكد سلامة أن الدعوة للملتقى الجامع ستكون عندما “ينضج الحد الأدنى من التفاهم بين الأطراف الفاعلة على الأرض” لتكريس ذلك التفاهم، يليها الدعوة لاجتماع لمجلس الأمن لتحصين هذا التفاهم بقرار منه.

وأشار سلامة إلى أن البعثة لا تريد حصول انتخابات أو استفتاء والليبيون في حالة انقسام؛ لأن ذلك سيزيد الانقسام بينهم، مشددا أن وحدة ليبيا واستقرارها واستقلالها هي أهداف البعثة العليا.

وذكر سلامة أن هناك تقدما حقيقيا في عملية التقارب بين المواقف المختلفة التي كانت متنافرة كثيرا منذ أسابيع.
وكان مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة قد أعلن في إحاطته قبل الأخيرة نوفمبر الماضي، خطة البعثة التي تشمل عقد ملتقى جامع بين الليبيين.

وكانت نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “ستيفاني ويليامز “، قد أكدت الأسبوع الماضي في تصريحات إعلامية أن الملتقى الوطني الجامع سيكون بمدة محدودة ومعروفة ومخرجات واضحة وبجدول زمني محدود.

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شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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  • باختصار شديد :-
    وهذا السؤال ممكن فتظل عن الكثيريين في المشهد السياسي الليبي ،،،، ونحتاج لإجابة واضحة وصريحة لاختصار الأمور دون الشوشرك والتظاهر وفقدان المزيد من الأرواح …..
    ما هي ديانة المدعو غسان سلامة ،،، وما هي الصِّلة او المصلحة التي تربطه بالليبيين وبالشوم الاجتماعية لليبيا ،،،؟!!!!
    اعتقد ان محاولة تمويل حزب الله او وليد جنبلاط او حسن نصر الله او احزاب الحريري او شيء من هذا القبيل عن طريق استخدام الانتخابات او محاولة اطالة الأزمات او اختلاقها في ليبيا لن يجدي نفعا ، فمن الاجدر الانسحاب وترك الامر لامين الادارة الخارجية الليبية وعرض المشهد الاصلاحي القاءم الان منذ الضربة العسكرية التي وجهت للنظام السابق دون اي سبب يذكر ،،، في البداية انتقدتم نظام الجماهيرية وأدعيتم انه نظام ديكتاتوري بمعاونة الاعلاميين السطحيين سواء في فناة الجزيرة الممولة من الصهاينة او العربية المملوكة لبعض تجار الأزمات المختلقة ،،، وصدقكم السذج وبنوا أحكامهم على معلومات كاذبة سببت في مقتل الآلاف من المواطنين الأبرياء ،،،،،!!!!
    والآن تتهمون ليبيا بالارهاب وعدم الديمقراطية ،،، وهم في حالة النهوض من تحت الانقاض ليجمعوا أنفسهم لتوحيد كلمتهم وصفهم ،،، وحماية دينهم من التشييع او التشويه او ادخال الأمور الشادة على مجتمعهم ،، وإصلاح اقتصادهم بادارتهم ،،، الليبييون يطالبون بتعويضات مما حصل لهم من تشويه واتهامات ليس لها أساس من الصحة بعد اتباث براءة الإداريين في الخارجية والمجتمع المدني من الكثير من الاتهامات الباطلة ،التي تنسب اليهم ،، التي يجب ان يعلمها الكثيرون والتي يجب عرضها على المجتمع المدني لتصحيح الصورة للمشاهد والمتلقي ان صح التعبير .

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