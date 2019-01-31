بلعم : على ثوار الجنوب الوقوف وقفة رجل واحد ضد قوات حفتر

ليبيا – إتهم القيادي في “مجلس شورى ثوار بنغازي” المصنف محلياً وإقليمياً كمنظمة ارهابية وآمر كتيبة عمر المختار زياد بلعم ،القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر بإرسال من وصفهم بـ”مجموعة من المدنيين” (القوات المسلحة الليبية) إلى الجنوب للسيطرة عليه، مدعياً بأن القوات التى في الجنوب الآن ليست جيش نظامي ولا علاقة لهم بمعاني الجيش أو العسكرية حسب قوله.

بلعم قال خلال إستضافته عبر برنامج “حوار المساء” الذي يذاع على قناة “التناصح” أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إن “مجموعة المدنيين” الموجودين في الجنوب لن يصدر عنهم إلا الإنتهاكات والجرائم والقتل كما حصل بمدينتي بنغازي ودرنة حسب زعمه .

وتابع قائلاً :”حفتر لم يأتي من ورائه إلا الخراب والدمار والإجرام لأن أتباعه ليسوا جيش إنما مليشيات يجمعها بعض المدنيين يأتون هناك ويعلمون أنهم سيخرجون من هذه المنطقة لذلك كل شخص يحاول غنم ما يراه في هذه المدينة من ممتلكات أو أموال أو ذهب فقد رأينا بالأمس عندما دخلوا بيت من بيوت الآمنين وسرقوا محتوياته، مهما كان توجه هذا الرجل السياسي أو العسكري لا يسمح لأي شخص أن يدخل بيت فيه نساء”.

وإعتبر أن الأزمات التي حدثت في ليبيا والشعارات والجرائم جميعها مفتعلة من ضمنها داعش والمرتزقة وغيرها، مشيراً إلى أن “حفتر” ما هو إلا بيدق في يد مخابرات بعض الدول التي تساعده في السيطرة على عقول المواطنين من خلال القنوات الإعلامية حسب زعمه ، مدعياً بأن أرتال داعش خرجت من بنغازي ودرنة ووصلت إلى سرت دون أن تقصفهم أي طائرة من طائرات القوات المسلحة في ظل أنها كانت تستهدف من وصفهم بـ”الثوار” بعدد من الصواريخ والبراميل المتفجرة في قنفوذة و غيرها .

وأضاف زاعماً :” المرتزقة الجميع يعلم أن حفتر من أتى بهم وإن أردنا تصنيف المرتزقة الذين في ليبيا هم من منطقة دارفور غرب السودان و قودهم شخص اسمه جابر وتسمى هذه القوة على اسمه قوات اللواء جابر هذه قوات كانت موجودة في زلة وأحدهم قتل رجل عندما كان يدافع عن زوجته وأتى بهم للجفرة وهم من كانوا يخطفون الناس ويسلبون منهم أموالهم ويأخذون الفدية والقوات التي ذهبت للجنوب مكنتها قوة اللواء جابر “واصطدمت بقوات مجموعة من التبو وأخذوا منهم أغلب العتاد”.

وقال بأن جميع أهالي الجنوب مدركين بأن “القوة” (القوات المسلحة الليبية) التي أتت للمنطقة يوجد في صفوفها الكثير من المرتزقة والقوات السودانية والعدل والمساوة منتشرين خارج المدينة لكي لا يراهم المواطنين حسب زعمه، معتقداً ان جميع الشعارات من ضمنها تحرير الجنوب من داعش وتطهيرها من المرتزقة ما هي إلا لكسب من وصفهم بـ”المغفلين من الأهالي” وصنيعة مخابرات يستعملها “حفتر “حيث يشاء على حد قوله.

وتابع :” الجنوب حالياً على صفيح ساخن حيث سيحوله حفتر لمنطقة صراع قبلي بسبب وجود العديد من المشاكل القبلية في المنطقة، وقدومه للجنوب يأتي لكسب ولاء بعض القبائل على حساب القبائل الأخرى”.

وبشأن قدرة القوات المسلحة على تأمين الجنوب قال :” حفتر لن يستطيع حماية منطقة الجنوب أولاً لأن أغلب القوات التي أتت هي من الساحل الليبي ولن يتحملوا حرارة الجو في جنوب ليبيا وصعوبة المنطقة والعيش فيها لذلك سينسحبون من هناك وسيبقون أهل المدينة في صراع لأن بينهم قتال في السابق ولم تحل المشاكل، الآن حفتر إن فشل في هذه المدينة سيكون مصيرها القتال القبلي وهو جاء ووجد الساحة أمامه مفتوحة لكن نعلم عما قريب أنه لن يستطيع تامين المدينة لأسباب عديدة منها المشاكل السابقة وصعوبة المنطقة”.

وهاجم بلعم حكومة الوفاق قائلاً :” أن حكومة الفرقاطة قد كلفت ضابط في المنطقة الوسطى إلى إمتداد الجفرة وهو العميد الحداد والجفرة الآن تحت سيطرة حفتر وهذه التكليفات حبر على ورق ولن تفعل شيء، تحجج الحداد أنه ليس له إمكانيات ولم ترسل له الدعم إما أنه متخاذل ولا يريد أن يذهب لمنطقته وقد أتاه الدعم أو ان السراج منع عنه الدعم حتى لا يذهب إلى المنطقة التي هي من اختصاصه ويترك المجال لحفتر حتى يصول ويجول فيها”.

وأشار إلى أن القبائل الآن وضعها كالغريق الذي يريد التعلق بقشة كل من يأتيه يخرج ببيانات وفي حال ذهاب “قوات الثوار” لمنطقة الجنوب سيخرجون ببيانات لتأيد من وصفهم بـ” الثوار” ظناً منهم أن هذه البيانات ستحقن دمائهم ، محذراً إياهم بأن إستقبالهم ورضاهم بما وصفها بـ”قوات حفتر” سيجلب لهم سفك الدماء والدمار والخراب حسب زعمه.

وطالب القيادي في “سرايا الدفاع عن بنغازي” من وصفهم بـ”ثوار الجنوب” بالوقوف وقفة رجل واحد لحماية المنطقة وأن باقي المناطق ستساعدهم ، مضيفاً بأن قوة من 400 فرد من المنطقة الشرقية ومجموعة من السيارات والمدرعات بقيادة من وصفه بـ” الخائن عبدالسلام الحاسي” (آمر غرفة عمليات الكرامة اللواء ركن عبدالسلام الحاسي) لن يحمي الجنوب الذي يحتاج قوة من أهله وتوافق بين قبائله حسب قوله .

ختاماً إعتقد أن ما وصفها بـ”المؤامرة” بدأت منذ فترة حين أوقف الدعم عن القوة الثالثة من مرتبات وإمدادات لكي تخرج من سبها بعد أن كانت مسؤولة عن تأمين الجنوب و تحظى بتأييد القبائل هناك حسب زعمه ، معتبراً :” أنه عندما حدث القتال في سرت اغلب هذه القوة من مصراته ذهبوا لنصرة إخوانهم في سرت ودخلوا سبها وهي المؤامرة التي كانت داخل الجنوب، حفتر بيدق في يد فرنسا الطامعه بحقل الشرارة الذي ينتج الكثير من الغاز فهو يأتي حتى يسيطر على حقول الغاز ليحصل بها على تفاوض أكثر” حسب زعمه .

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