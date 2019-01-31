سيالة: الحدود الحقيقية جنوب لإتحاد الأوروبي ليست البحر المتوسط إنما جنوب الصحراء الليبية

ليبيا – أكد وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة أن الكويت تمثل سداً أساسياً لبلاده ، واصفا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بأنه من أحكم حكماء المنطقة.

سيالة قال في مقابلة مع وكالة الانباء الكويتية “كونا” اليوم الخميس :”نحن نقدر عالياً الكويت باعتبارها داعمة أساسية لليبيا ويهمها كثيرا تحقيق الأمن والاستقرار فيها “.

وتعليقاً على زيارته الى النمسا، أكد سيالة أنه يعول كثيرا على مساعدة النمسا لبلاده والتي قدمت الكثير من الدعم في العديد من المجالات وخاصة المجالين الصحي والصناعي ، مشيراً إلى وجود رغبة مشتركة لتطوير العلاقات الثنائية في المستقبل.

ولفت إلى أنه عقد خلال زيارته الثانية من نوعها لفيينا لقاء مع وزيرة الخارجية النمساوية كارين كتايسل لبحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين وخاصة في مجالات النفط والغاز وتبادل الخبرات بادارة المنشآت الصحية في ليبيا ، مؤكداً ان الفترة القريبة القادمة ستشهد إنطلاق عدد من المشاريع المشتركة.

وبشأن ملف الهجرة غير الشرعية، قال :” إن الهجرة غير الشرعية لا يمكن إيقافها بعمل أمني فقط على حدود ليبيا البحرية”،موضحاً أن الأمر يتطلب ايضا تعاوناً اوسع من الاستثمار في إقامة بنية تحتية وخلق فرص عمل ومنع اجتياز الحاجز الصحراوي بهدف مساعدة ليبيا على مراقبة حدودها الجنوبية.

سيالة أشار الى ان النمسا تعهدت بمساعدة ليبيا على مراقبة الحدود الجنوبية بعد توقيع اتفاق مع دول الجنوب وخاصة النيجر والتشاد والسودان ، كاشفاً أنه سيتم في العشرين من الشهر القادم وضع تصور نهائي حول هذا الموضوع والذي سيعرض على دول الاتحاد الأوروبي.

ووصف وزير الخارجية الحدود الحقيقية للاتحاد الأوروبي بأنها ليست في البحر المتوسط وانما في جنوب الصحراء الليبية في إشارة إلى تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر هذه المنطقة.

أما فيما يخص إنتاج النفط ،أضاف سيالة بأن إنتاج النفط في ليبيا تراجع خلال العام الماضي الى 150 الف برميل يوميا ولكن الخبراء الليبين تمكنوا من رفع الانتاج الى 1.6 مليون برميل مؤخراً واستدرك قائلا :”إن الانتاج انخفض مؤقت نتيجة بروز بعض المشاكل في حقل الشرارة النفطي الجنوبي”.

وأعرب وزير الخارجية عن أمله في تجاوز العراقيل التي تواجه حقل الشرارة النفطي في القريب العاجل من خلال عدة اجراءات أمنية اتخذها المجلس الرئاسي،موضحاً أن هذه الإجراءات ستساعد على توفير الأمن والسيطرة على الحقول النفطية في عموم البند وبالتالي استعادة الانتاج الأقصى الى وضعه العادي السابق.

وفي سياق آخر أشار وزير الخارجية إلى أن جولته الأوروبية الحالية تشمل ايضا براغ بهدف التباحث مع كبار المسؤولين التشيك لحشد مزيد من الدعم الأوروبي لليبيا لا سيما في تنفيذ مشاريع اعادة الأعمار ، مؤكداً أن بلاده تعول كثيرا على الاصدقاء في اعادة تعميرها.

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