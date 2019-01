«سيالة»: النمسا تعهدت بمساعدة ليبيا في مراقبة حدودها الجنوبية

المتوسط:

أفاد وزير الخارجية لحكومة الوفاق الوطني، محمد الطاهر سيالة، بأنَّ الهجرة غير الشرعية لا يمكن إيقافها بعمل أمني فقط على حدود ليبيا البحرية، وإيقافها يتطلب تعاونا من الدول الأوروبية.

وأشار سيالة، إلى أنَّ الحل يكمن من خلال الاستثمار في إقامة بنية تحتية وخلق فرص عمل في الدول المصدرة للهجرة، ومنع اجتياز الحاجز الصحراوي، ومساعدة ليبيا على مراقبة حدودها الجنوبية.

ولفت سيالة إلى أن دولة النمسا تعهدت بمساعدة ليبيا على مراقبة الحدود الجنوبية بعد توقيع اتفاق دول الجنوب وخاصة النيجر وتشاد والسودان.

