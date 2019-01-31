اخبار ليبيا الان

«سيالة»: النمسا تعهدت بمساعدة ليبيا في مراقبة حدودها الجنوبية

تم النشر منذُ 1 ساعة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أفاد وزير الخارجية لحكومة الوفاق الوطني، محمد الطاهر سيالة، بأنَّ الهجرة غير الشرعية لا يمكن إيقافها بعمل أمني فقط على حدود ليبيا البحرية، وإيقافها يتطلب تعاونا من الدول الأوروبية.

وأشار سيالة، إلى أنَّ الحل يكمن من خلال الاستثمار في إقامة بنية تحتية وخلق فرص عمل في الدول المصدرة للهجرة، ومنع اجتياز الحاجز الصحراوي، ومساعدة ليبيا على مراقبة حدودها الجنوبية.

ولفت سيالة إلى أن دولة النمسا تعهدت بمساعدة ليبيا على مراقبة الحدود الجنوبية بعد توقيع اتفاق دول الجنوب وخاصة النيجر وتشاد والسودان.

 

The post «سيالة»: النمسا تعهدت بمساعدة ليبيا في مراقبة حدودها الجنوبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • شيء يثير التساؤل والحيرة ….
    ما هو دخل الخارجية ،،،، في اعمال الداخلية ….. ؟
    وما علاقة سيالة والاجانب بالامن في الجنوب يجب ان يوضح سيالة موقفه ،،،!!!!!
    وكذلك الداخلية يجب عليهم توضيح موقفهم بالخلط بين الأمن الداخلي والأمن الخارجي – والشرطة العسكريةتلقضاءبة وبين الجيش النظامي … وبين المرور والمكافحة ،،، وبين حرس الحدود والجمارك .،. وبين المواصلات والخطوط الدولية ،،، بتلله اي واحد او وحدة يقروا التعليق يوضحلنا الموضوع فيه خلط وسوء فهم وغباء في نفس الوقت ،،، في تقدير الدولة ومؤسساتها ،،،،!!!!

    رد