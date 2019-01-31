حماية طرابلس تدعو الداخلية لتحمل مسؤولية حماية الممتلكات

دعت قوة حماية طرابلس وزارة الداخلية وحكومة الوفاق لتحمل مسؤولياتها بشأن حماية الممتلكات العامة في مناطق قصر بن غشير والنواحي الأربع جنوبي العاصمة.

وأوضحت قوة حماية طرابلس في بيان لها الأربعاء، أن قوات اللواء السابع والأمن المركزي ترهونة استخدمت المصارف الواقعة في مناطق النواحي الأربع و بعض المصانع والشركات العامة والمحال التجارية كمصدر خاص للتمويل، بعد سيطرتهم عليها طيلة الأشهر الماضية.

هذا وكشفت قوة حماية طرابلس أن شخصيات سياسية من حكومة الوفاق وضباطا عسكريين برتب عسكرية كبيرة ،وفق قولها، دعموا اللواء السابع في الاشتباكات الأخيرة، مشيرة إلى أن جهاز المخابرات العامة باشر عمليات التحقيق فيما يتعلق بالدعم الخارجي الذي تلقته قوات اللواء السابع ،وفق نص البيان.

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