صور | الأمن العام والتمركزات الأمنية يطلق حملة ” حي الأندلس المستقبل “

ليبيا – أعلن جهاز الامن العام والتمركزات الامنية بقيادة الرائد عماد الطرابلسي عن إطلاق حملة تحت إسم ( حي الأندلس المستقبل) لنظافة وطلاء شوارع وأزقة بلدية حي الأندلس الكبري بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي وشركتي الخدمات العامة والكهرباء.

الجهاز أوضح بحسب مكتبه الاعلامي اليوم الخميس بأن الحملة تشمل عدد 13 منطقة داخل بلدية حي الاندلس ، مبيناً بأنها تشمل تنظيف كل الشوارع و طلائها من جديد وطلاء كافة أبواب المحلات والأسواق باللون الأزرق .

كما ستشمل صيانة بعض الطرقات وتنظيف وتسليك قنوات الصرف الصحي وصيانة أعمدة الإنارة وتغييرها باخرى جديدة وتوصيل كوابل جديدة للعاطل منها.

وأكد على تحديدهم نقاط أمنية موحدة لدعم مراكز الشرطة داخل البلدية ، مبيناً بأن ذلك يأتي في إطار تنمية البلدية وتطويرها بشكل حضاري وجديد.

وكشف الجهاز على أنه سيقوم بدعم جهاز الحرس البلدي فرع حي الأندلس ليقوم بواجباته اليومية وستستمر هذه الحملة طيلة المدة القادمة ، وفق ما أعلنه مكتبه الإعلامي .

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