ميليشيات ” حماية طرابلس” : هذه مصادر تمويل  ” اللواء السابع “

اتهمت ميليشيات قوة حماية طرابلس قوات اللواء السابع بالاستيلاء على عدد من المشروعات.

وقالت قوة حماية طرابلس، خلال بيان لها اليوم الخميس، ” أنه بعد التزام القوة بوقف إطلاق النار جنوب طرابلس وبدء تنظيم الحياة اليومية والطبيعية داخل هذه المناطق التي كان يسيطر عليها اللواء السابع والتشكيلات المسلحة التابعة له تمكنت القوة من اكتشاف عدد من الجهات التي قام اللواء السابع وقوة الأمن المركزي ترهونة بالاستيلاء عليها وعلى إيراداتها”.

وأوضحت القوة ، ” إن من المشروعات التي استولت عليها اللواء السابع منها “مصنع النبع لمياه الشرب، مصنع الحديد بسيدي السائح، سوق الأحد للخضار، مكب القمامة، شركات النظافة العامة العاملة في النواحي الأربعة بالكامل، مقاطع القزة وعددها 12 الموقع، مقاطع الشرشور عددها 41، مشروع إستثمار النهر، المصحات الخاصة وعددها 7 مصحات، المخالفات المرورية الفورية التي كانت تفرض على المواطن وقيمتها 100 دينار للشاحنات و 40 دينار للسيارات الصغيرة، المصارف الواقعة في النواحي الأربعة، شركات التموين والنظافة في الجهات العامة مثل مستشفى إسبيعة وغيرها”.

