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مصادر مطلعة: البعثة تحدد موعدا جديداً للمؤتمر الجامع.. وهذا السبب

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

كشفت مصادر مطلعة وفقا لما نقلته وكالة رويترز الدولية للأنباء اليوم الخميس أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تنوي تحديد موعد جديد للملتقى الوطني الجامع.

وقالت وكالة رويترز وفقا للمصادر أن السبب وراء تأجيل الملتقى الوطني الجامع يأتي لحين الحصول على مزيد من الدعم من الأطراف المتنازعة.

ووفقا للمصادر فإن المؤتمر الجامع قد يتم تأجيله حتى مارس القادم، وهو موعد غير أكيد حتى الآن إذ سبق لسلامة أن صرح لقناة الحرة الأمريكية قبل أسابيع أن البعثة الأممية لن تحدد موعدا نهائيا للمؤتمر إلا بعد أن تحصل على قبول مسبق من كافة الأطراف بمخرجاته.

يذكر أن المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة كان يعتزم عقد المؤتمر الجامع في الأسابيع الأولى من السنة الجارية مع ترجيح إجراء الانتخابات في يونيو القادم.

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تعليق

  • بصراحة اقدر مجهودات الاستاذ سلامة ، لكن غسان سلامة لا يعرف التركيبة التكنوقراطية لليبيين ،،، هؤلاء ليبيين مجاهدين في دمهم الجهاد و لا تستطيع مقارنتهم باي دولة اخرى سواء سياسيا او اجتماعيا وما يميز الليبيين الحقيقيين الصدق والشجاعة ، آلان موضوع الدستور هذا موضوع لا يصلح للجانب العملي للبلاد ولا تستطيع ليبيا ان تجعل مجرد دستور مرجع للأساس الوطني والاجتماعي والثقافي والامني او حتى السياسي للبلاد ، ليبيا ترتكز على التشاور والدين والمجتمع المدني وأمن البلديات والمؤسسات الوطنية والرقابات الإدارية مثل بعض دول الإمارات دبي مثلا في الحكم الشعبي ، ولا ترتكز على احزاب مثل مايحصل في لبنان او تونس او مصر ،،، لان ليبيا شعب قبلي ويحتكم للأعراف الاجتماعية والمنطق الديني الاسلامي ويراعي الحقوق المدنية والضمانية للمواطن والموظف والاداري والمثقف والمزارع والحرفي والطالب والأستاذ وكذلك لرجال الاعمال في حدود معينة لا تمس النسيج الوطني والصالح العام للبلاد ولا توجد للتفرقة الا من بعض المستشرقين والملاحدة والجاحدين بما أغدقت عليهم الدولة سواء مما سبق في الماضي او مما يحدث الان. وخاصة ان زور الرقابة الإدارية اصبح تتسع رقعته منا يحصل من إهمال وعدم المسؤلية وعزم وجود تنازلات فكرية لغرض الشورى في أخذ القرارات ، كما كان في السابق لحل المشكل وعدم وجود اي تراكمات تستدعي اي تدخلات من أطراف خارجية لربما تحدث المزيد من التطرّف واتساع الهوة بين الأطراف والتخلي عن الرابط الاجتماعي الليبي .

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