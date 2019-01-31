مصادر مطلعة: البعثة تحدد موعدا جديداً للمؤتمر الجامع.. وهذا السبب

كشفت مصادر مطلعة وفقا لما نقلته وكالة رويترز الدولية للأنباء اليوم الخميس أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تنوي تحديد موعد جديد للملتقى الوطني الجامع.

وقالت وكالة رويترز وفقا للمصادر أن السبب وراء تأجيل الملتقى الوطني الجامع يأتي لحين الحصول على مزيد من الدعم من الأطراف المتنازعة.

ووفقا للمصادر فإن المؤتمر الجامع قد يتم تأجيله حتى مارس القادم، وهو موعد غير أكيد حتى الآن إذ سبق لسلامة أن صرح لقناة الحرة الأمريكية قبل أسابيع أن البعثة الأممية لن تحدد موعدا نهائيا للمؤتمر إلا بعد أن تحصل على قبول مسبق من كافة الأطراف بمخرجاته.

يذكر أن المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة كان يعتزم عقد المؤتمر الجامع في الأسابيع الأولى من السنة الجارية مع ترجيح إجراء الانتخابات في يونيو القادم.

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